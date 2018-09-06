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Samsung продемонстрировала концепт гибкого смартфона Galaxy X еще 5 лет назад

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Как будет выглядеть гибкий смартфон Samsung Galaxy X
Как будет выглядеть гибкий смартфон Samsung Galaxy X / Фото из открытых источников

Компания Samsung еще на выставке CES 2013 показала, как будет выглядеть складывающийся Galaxy X. Если верить журналистам, то новый смартфон Samsung Galaxy X будет выглядеть именно так, как концепт, продемонстрированный еще 5 лет назад.

Об этом сообщает ETNews.

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Устройство получит два дисплея: основной дисплей будет 7,3-дюймовым и выполненным по технологии OLED, второй дисплей получит диагональ 4,6 дюймов и тоже будет выполнен по технологии OLED.

Samsung Display производит 100-120 тысяч гибких дисплеев в месяц. При этом заявлено, что компания закупает комплектующие для 180 тысяч дисплеев в месяц. Это наводит на мысли о серьезных производственных расходах из-за новизны технологии.


Концепт Samsung Galaxy X

К слову, за 3 месяца Samsung удалось продать 78,2 миллионов устройств, поэтому для нее такие цифры смешны. Galaxy X будет пробой пера, но точно не массовым продуктом, а издержки производства будут компенсировать высокой стоимостью смартфона.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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