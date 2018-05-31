Samsung решили позаимствовать одну из функций Xiaomi Mi 8

Компания Samsung Electronics для своего флагманского смартфона Galaxy S10 позаимствовала одну из функций смартфона Xiaomi Mi 8, который представили сегодня, 31 мая.

Об этом пишет TechRadar.

Так, Samsung Galaxy S10 получит интегрированный в экран сканером отпечатков пальцев.

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По данным источников, Samsung разрабатывает датчик отображения отпечатков пальцев в течение последних нескольких лет. Новый слух говорит, что он будет готов к Galaxy S10 следующего модельного года.

Как пишет издание, пока Samsung с ведет переговоры с Qualcomm, чтобы новый флагман получил встроенный в дисплей ультразвуковой сканер. Ожидается, что новая технология будет работать гораздо лучше, чем все нынешние решения.

Также известно, что сканер не будет готов к выходу Samsung Galaxy Note 9.

Правда, стоит добавить, что Xiaomi Mi 8 не первый смартфон, который получил такой сканер. Ранее подобную технологию получил Vivo X2, а также Porsche Design Mate RS от Huawei.

Ожидается, что Samsung Galaxy S10 представят в первом квартале 2019 года. Кроме того Samsung работает над собственной технологией размещения динамика под дисплеем. Подобную технологию ранее использовала компания Xiaomi в смартфоне Mi Mix.

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