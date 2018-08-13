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Samsung выпустит карту памяти на 512 ГБ: детали о новинке

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Samsung выпустит карту памяти на 512 ГБ: детали о новинке
Samsung выпустит карту памяти на 512 ГБ: детали о новинке / Фото из свободных источников

Многие производители смартфонов отказываются от слотов для microSD-карт для улучшения дизайна и удешевления производства устройств. Однако есть на рынке одна компания, которая не планирует отказываться от карт памяти даже в новейших ґаджетах. И вот Samsung анонсировала съемный накопитель рекордного объема.

Об этом сообщает Sammobile.

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Несмотря на то, что много современных смартфонов и планшетов поддерживают карточки объемом до 2 ТБ, носителей информации большого объема сейчас продается совсем немного. Компания Samsung решила частично исправить ситуацию, выпустив собственную карту microSD емкостью 512 ГБ. На презентации Unpacked руководитель отдела маркетинга Samsung Дрю Блерд сообщил, что продажи новой карты начнутся уже совсем скоро.

Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ

Samsung выпустит карту памяти на 512 ГБ

На сегодняшний день самой популярной картой памяти с большим объемом есть решение на 400 ГБ. О производстве microSD на 512 ГБ заявили несколько компаний, ориентировочная цена таких накопителей колеблется в районе 300 долларов (около 7 940 гривен). Судя по всему, аналогичный по объему носитель информации от Samsung будет стоить примерно столько же.

Приобретение такого аксессуара позволит владельцам 512-гигабайтной версии Galaxy Note 9 увеличить объем внутреннего хранилища смартфона до рекордного 1 ТБ.

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Теги: Техно Цены Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
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