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Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором

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Главные мемы недели
Главные мемы недели / Коллаж 24 Канала

В Киеве теперь не просто мэр, а – настоящий Аквамэр: интернет взорвался забавными мемами по поводу столичного потопа. В Кабмине появились сортировочные мусорки: их убогий вид насмешил людей. Художник Кайетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них юмористические gif-картинки, – такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Аквамер и потоп в столице

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Мощные ливни, которые выпали в Киеве на этой неделе, стали поводом для шуток в сети. Народное творчество объединило в мемах и бездействие действующего мэра столицы Виталия Кличко, и подорожание в общественном транспорте, и дороги Киева, которые из-за грозы превратились в реки.

Так, Кличко стал центральным персонажем в фотожабах киевлян. Он то всплывает из затопленного подземного перехода, то предлагает за 8 гривен покататься на гондоле.

Поздравляем Виталия Кличко, он стал мэром по версии H2О!
– пишут шутники.

Кличко мем

Кличко выныривает из подземки

Кличко Київ мем

"Гондольер" Виталий Кличко

Кличко мер Київ
Аквамэр по версии Н2О

Київ Кличко мер

В соцсетях высмеивают бездействие властей во время затопления столицы

потоп Київ меми

В соцсетях смеются с того, что улицы столицы превратились в реки

потоп Київ меми
2024 год в Киеве

потоп Київ
Субмарина в подземке

потоп Київ

Титаник ховается: Роуз и Джек в киевской маршрутке

потоп Київ
"Форма воды" по-киевски

потоп Київ

Киевские маршрутки 2.0

потоп Київ

Киевский потоп

Эко-Кабмин: в сети высмеяли правительственные сортировочные мусорки

В интернете появилась фотография, которая показывает, как сортируют мусор в Кабмине. На кадрах можно увидеть обычные картонные коробки с надписями: "стекло", "бумага", "пластик", а также обрезанный пластиковый бутыль, куда министры должны складывать использованные или просроченные батарейки и другие элементы питания.

Об этом написал журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

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"Я вам покажу, что такое управление государством, или когда все деньги пошли на дотации Косюку (украинский предприниматель, председатель правления ОАО "Мироновский хлебопродукт" – 24 канал)", – иронично заметил он.

Также журналист выложил фото таких мусорников.

Добавим, что в сети такое явление в Раде очень позабавило пользователей.

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меми

Пользователи в соцсетях высмеяли сортировочные мусорники в Кабмине

Шедевры искусства с черным юмором

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Польский художник Кайетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них gif-картинки, которые получают неожиданный сюжет.

Художник, работающий под псевдонимом Kiszkiloszki, берет за основу шедевры живописи и придает им юмористический подтекст.

На каждую гифку Обарски тратит от пяти до десяти часов.

Более забавных произведений искусства можно посмотреть на сайте 24 канала.

Теги: Исскусство Новости Киева Непогода в Украине Погода Курьезные новости Экология Кабинет Министров Украины Виталий Кличко Мемы
Источник: 24 канал
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