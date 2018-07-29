Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
В Киеве теперь не просто мэр, а – настоящий Аквамэр: интернет взорвался забавными мемами по поводу столичного потопа. В Кабмине появились сортировочные мусорки: их убогий вид насмешил людей. Художник Кайетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них юмористические gif-картинки, – такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.
Аквамер и потоп в столице
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Мощные ливни, которые выпали в Киеве на этой неделе, стали поводом для шуток в сети. Народное творчество объединило в мемах и бездействие действующего мэра столицы Виталия Кличко, и подорожание в общественном транспорте, и дороги Киева, которые из-за грозы превратились в реки.
Так, Кличко стал центральным персонажем в фотожабах киевлян. Он то всплывает из затопленного подземного перехода, то предлагает за 8 гривен покататься на гондоле.
Поздравляем Виталия Кличко, он стал мэром по версии H2О!
– пишут шутники.
Кличко выныривает из подземки
"Гондольер" Виталий Кличко
Аквамэр по версии Н2О
В соцсетях высмеивают бездействие властей во время затопления столицы
В соцсетях смеются с того, что улицы столицы превратились в реки
2024 год в Киеве
Субмарина в подземке
Титаник ховается: Роуз и Джек в киевской маршрутке
"Форма воды" по-киевски
Киевские маршрутки 2.0
Киевский потоп
Эко-Кабмин: в сети высмеяли правительственные сортировочные мусорки
В интернете появилась фотография, которая показывает, как сортируют мусор в Кабмине. На кадрах можно увидеть обычные картонные коробки с надписями: "стекло", "бумага", "пластик", а также обрезанный пластиковый бутыль, куда министры должны складывать использованные или просроченные батарейки и другие элементы питания.
Об этом написал журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.
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"Я вам покажу, что такое управление государством, или когда все деньги пошли на дотации Косюку (украинский предприниматель, председатель правления ОАО "Мироновский хлебопродукт" – 24 канал)", – иронично заметил он.
Также журналист выложил фото таких мусорников.
Добавим, что в сети такое явление в Раде очень позабавило пользователей.
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Пользователи в соцсетях высмеяли сортировочные мусорники в Кабмине
Шедевры искусства с черным юмором
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Польский художник Кайетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них gif-картинки, которые получают неожиданный сюжет.
Художник, работающий под псевдонимом Kiszkiloszki, берет за основу шедевры живописи и придает им юмористический подтекст.
На каждую гифку Обарски тратит от пяти до десяти часов.
Более забавных произведений искусства можно посмотреть на сайте 24 канала.