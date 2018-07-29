Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором

В Киеве теперь не просто мэр, а – настоящий Аквамэр: интернет взорвался забавными мемами по поводу столичного потопа. В Кабмине появились сортировочные мусорки: их убогий вид насмешил людей. Художник Кайетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них юмористические gif-картинки, – такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Аквамер и потоп в столице

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Мощные ливни, которые выпали в Киеве на этой неделе, стали поводом для шуток в сети. Народное творчество объединило в мемах и бездействие действующего мэра столицы Виталия Кличко, и подорожание в общественном транспорте, и дороги Киева, которые из-за грозы превратились в реки.

Так, Кличко стал центральным персонажем в фотожабах киевлян. Он то всплывает из затопленного подземного перехода, то предлагает за 8 гривен покататься на гондоле.

Поздравляем Виталия Кличко, он стал мэром по версии H2О!

– пишут шутники.

Кличко выныривает из подземки

"Гондольер" Виталий Кличко



Аквамэр по версии Н2О

В соцсетях высмеивают бездействие властей во время затопления столицы

В соцсетях смеются с того, что улицы столицы превратились в реки



2024 год в Киеве



Субмарина в подземке

Титаник ховается: Роуз и Джек в киевской маршрутке



"Форма воды" по-киевски

Киевские маршрутки 2.0

Киевский потоп

Эко-Кабмин: в сети высмеяли правительственные сортировочные мусорки

В интернете появилась фотография, которая показывает, как сортируют мусор в Кабмине. На кадрах можно увидеть обычные картонные коробки с надписями: "стекло", "бумага", "пластик", а также обрезанный пластиковый бутыль, куда министры должны складывать использованные или просроченные батарейки и другие элементы питания.

Об этом написал журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

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"Я вам покажу, что такое управление государством, или когда все деньги пошли на дотации Косюку (украинский предприниматель, председатель правления ОАО "Мироновский хлебопродукт" – 24 канал)", – иронично заметил он.

Также журналист выложил фото таких мусорников.