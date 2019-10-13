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      Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      10 октября президент Украины принял участие в рекордном пресс-марафоне, который длился более 14 часов. Соцсети отреагировали фотожабами и шутками. В России торжественно открыли две новые дороги. Все бы ничего, только дорог на фотографиях из празднований не видно. Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.

      Своей выдержкой и 14-часовым общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

      Это интересно: Все курьезы первого пресс-марафона Зеленского

      Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.

      Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?

      пресмарафон Зеленського
      Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения / инфографика 24 канала

      Журналист Сергей Иванов опубликовал старое фото из актерского прошлого Зеленского и отметил, что именно так Зеленский выглядит после изнурительного пресс-марафона.

      Дмитрий Золотухин сравнил формат пресс-марафона с картиной Леонардо да Винчи "Тайная Вечеря Христа".

       

      Зеленский во время пресс-марафона заявил, что покупает в магазине воду, вино и сыр.

      Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить,
      – сказал глава государства.

      К теме: Круассаны, сырники и кола: во сколько обошлось угощение на пресс-марафоне Зеленского

      Читайте также: Зеленский рассказал, по каким ценам покупает продукты

      Интересно, что пресс-секратарша президента Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от соцсетей. 

       

      В России торжественно открыли болото

      К теме: В России помпезно открыли пластиковые окна и балконные двери в детском саду: фото


      В сети шутят о "новых" русских дорогах / скриншот из соцсетей

      Теперь безопасно: мост заклеен скотчем

      К теме: Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост

      Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.

      Пользователи соцсетей не обошли вниманием такое событие.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Киева Ремонт Пресс-марафон Зеленского Мемы Сеть Курьезные новости
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