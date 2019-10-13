Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото
10 октября президент Украины принял участие в рекордном пресс-марафоне, который длился более 14 часов. Соцсети отреагировали фотожабами и шутками. В России торжественно открыли две новые дороги. Все бы ничего, только дорог на фотографиях из празднований не видно. Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.
Своей выдержкой и 14-часовым общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
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Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.
Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?
Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения / инфографика 24 канала
Журналист Сергей Иванов опубликовал старое фото из актерского прошлого Зеленского и отметил, что именно так Зеленский выглядит после изнурительного пресс-марафона.
Дмитрий Золотухин сравнил формат пресс-марафона с картиной Леонардо да Винчи "Тайная Вечеря Христа".
Зеленский во время пресс-марафона заявил, что покупает в магазине воду, вино и сыр.
Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить,
– сказал глава государства.
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Интересно, что пресс-секратарша президента Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от соцсетей.
В России торжественно открыли болото
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В сети шутят о "новых" русских дорогах / скриншот из соцсетей
Теперь безопасно: мост заклеен скотчем
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Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.
Пользователи соцсетей не обошли вниманием такое событие.
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