Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото

10 октября президент Украины принял участие в рекордном пресс-марафоне, который длился более 14 часов. Соцсети отреагировали фотожабами и шутками. В России торжественно открыли две новые дороги. Все бы ничего, только дорог на фотографиях из празднований не видно. Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.

Своей выдержкой и 14-часовым общением со СМИ Зеленский действительно сумел побить мировой рекорд. До него лавры рекордсмена принадлежали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

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Что можно успеть сделать за 14 часов? Мы пофантазировали и предположили, как это время мог потратить и гарант, и журналисты.

Пресс-марафон Зеленского: что можно успеть сделать за 14 часов?



Пресс-марафон Зеленского: что можно было успеть сделать за время его проведения / инфографика 24 канала

Журналист Сергей Иванов опубликовал старое фото из актерского прошлого Зеленского и отметил, что именно так Зеленский выглядит после изнурительного пресс-марафона.

Дмитрий Золотухин сравнил формат пресс-марафона с картиной Леонардо да Винчи "Тайная Вечеря Христа".

На случай важных переговоров pic.twitter.com/pdeAR1867o — пан Кременчук (@kremen_x) 10 жовтня 2019 р.

Зеленский во время пресс-марафона заявил, что покупает в магазине воду, вино и сыр.

Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить,

– сказал глава государства.

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Интересно, что пресс-секратарша президента Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от соцсетей.

ПРАВИЛА



Журналист должен зайти на пресс-конференцию и задать вопрос Президенту. Если за минуту ему удалось рассмешить Президента, то журналисту даётся вторая минута.



Если рассмешить не удалось, журналиста из зала выталкивает Мендель. pic.twitter.com/IHm6PHMYAD — The Fox who sold the world (@LeRenardGrande) 10 жовтня 2019 р.

В России торжественно открыли болото

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В сети шутят о "новых" русских дорогах / скриншот из соцсетей

Теперь безопасно: мост заклеен скотчем

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Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и нитей.

Пользователи соцсетей не обошли вниманием такое событие.