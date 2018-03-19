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САП открыла производство против заместителя Матиоса из-за расследования журналистов

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Расследование
Расследование "Секретные материалы" / bihus.info

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора ГПУ Дмитрия Борзых.

Прокурора также подозревают в декларировании недостоверной информации, о чем свидетельствуют материалы, уличенные журналистами программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Уголовное дело возбуждено по заявлению юристов проекта "Жми" (Bihus.Info). В ответе САП речь идет о 2 уголовных статьях — 366-1 "Декларирование недостоверной информации" и 368-2 "Незаконное обогащение".

Документ САП о возбуждении уголовного дела против Борзых

Ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что в официально засекреченной декларации заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых не указаны ни расходы на аренду дома, в котором он проживает, ни состояние жены, с которой он там живет.

В копии декларации, которая сохранилась на сайте проекта "Декларации", указано, что Дмитрий Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 квадратных метров и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тысяч гривен.

Таким образом, прокурору с зарплатой 31 тысяча гривен в месяц удается арендовать дом за малейшее 90 тысяч в месяц (именно такую ​​стоимость озвучил риэлтор, который показывал этот дом), при этом не указывая расходы на аренду в декларации.

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Более того, в декларации не указаны члены семьи и их имущество. Однако, съемочная группа программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" несколько раз зафиксировала, как из дома в Лесниках вслед за Дмитрием Борзых выезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque, стоимость которого даже на вторичном рынке в среднем составляет около 1,5 миллиона гривен.

Как оказалось, владелицей авто является Дарья Олеговна Полякова. В свое время она была помощницей нардепов-регионалов Николая Злочевского и Игоря Лысова. Кроме авто, она также имеет квартиру в ЖК "Парковый город", рыночная стоимость которой составляет примерно 3 миллиона гриивень.

Расследование в отношении заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Смотрите видео расследования о незадекларированных состояниях Дмитрия Борзых

Теги: Новости Украины е-декларирование САП Расследования Анатолий Матиос
Источник: 24 Канал
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