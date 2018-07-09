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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

САП задержала топ-менеджера "Трейд Коммодити", который сам пришел на допрос в НАБУ

43 Читати новину українською
НАБУ
НАБУ / slovoidilo.ua

Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали топ-менеджера компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который сам пришел на допрос в ведомство.

Об этом сообщила адвокат задержанного Елена Сторожук.

О своем возвращении в Украину и планах прибыть в НАБУ Гарькавый сообщил 6 июля через СМИ, однако при пересечении границы Гарькавый задержан не был. Как заявила его адвокат, топ-менеджер "Трейд Коммодити" самостоятельно прибыл в НАБУ и вынужден был больше двух часов ждать, пока его примут. "Человек ждал два часа, пока хоть кто-то нас примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива – и будет задержан, чтобы.... не сбежал", – сообщила Сторожук и подчеркнула, что постановление о розыске и доставке в суд Гарькавкого утратило силу 30 апреля 2018 года.

Напомним, Владимир Гарькавый сегодня утром вернулся в Украину, беспрепятственно пересек границу в аэропорту "Борисполь" и направился в НАБУ. Отвечая на вопрос, почему он решил вернуться именно сейчас, Гарькавый отметил: "Я это делаю, потому что считаю себя невиновным человеком. Возвращаюсь только сейчас, потому что раньше это было не только бессмысленно, но и опасно для жизни и здоровья. Детективы НАБУ, которые вели это дело, просто навешивали на людей ярлык "преступника" и "коррупционера", уничтожили их социальные связи, незаконно лишили собственности, разрушили бизнес".

Компанию "Трейд Коммодити", топ-менеджером которой является Гарькавый, подозревают в растрате 149 миллионов гривен за закупки топлива для Минобороны.

Речь идет о соглашении между Минобороны и "Трейд Комодити", которая победила на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Но из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Комодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные. В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 миллиона гривен.

Министр обороны Степан Полторак отрицает наличие коррупционных фактов в скандальной закупке.

"Честно говоря, я не вижу там особых нарушений. Да, оценку должен дать суд. Но в основу расследования положен акт Госаудитслужбы. Однако на сегодня Министерство обороны выиграло дело в суде о необъективности этого аудита. И я хочу подчеркнуть, что цена закупок топлива была самой дешевой среди всех силовых структур, в частности дешевле, чем у правоохранительных органов", – заявил Полторак.

Теги: Новости Украины САП НАБУ Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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