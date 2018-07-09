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САП затримала топ-менеджера "Трейд Коммодіті", який сам прийшов на допит до НАБУ

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НАБУ
НАБУ / slovoidilo.ua

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали топ-менеджера компанії "Трейд Коммодіті" Володимира Гарькавого, який сам прийшов на допит до відомства.

Про це повідомила адвокат затриманого Олена Сторожук.

Про своє повернення до України та намір прибути до НАБУ Гарькавий повідомив 6 липня через ЗМІ, проте при перетині кордону Гарькавий затриманий не був. Як заявила його адвокат, топ-менеджер "Трейд Коммодіті" самостійно прибув до НАБУ та змушений був понад дві години чекати, поки його приймуть. "Особа чекала дві години, поки хоч хтось нас прийме на допит, дала свідчення, відповіла на всі питання детектива – і буде затримана, щоб.... не втекла", – повідомила Сторожук та наголосила, що ухвала про розшук і доставку до суду Гарькавкого втратила чинність 30 квітня 2018 року.

Нагадаємо, Володимир Гарькавий сьогодні вранці повернувся до України, безперешкодно перетнув кордон в аеропорту "Бориспіль" та направився до НАБУ. Відповідаючи на запитання, чому він вирішив повернутися саме зараз, Гарькавий зазначив: "Я це роблю, бо вважаю себе невинною людиною. Повертаюся тільки зараз, тому що раніше це було не лише безглуздо, а й небезпечно для життя і здоров'я. Детективи НАБУ, які вели цю справу, просто навішували на людей ярлик "злочинця" і "корупціонера", знищили їхні соціальні зв'язки, незаконно позбавили власності, зруйнували бізнес".

Компанію "Трейд Коммодіті", топ-менеджером якої є Гарькавий, підозрюють у розтраті 149 мільйонів гривень через закупівлі палива для Міноборони.

Йдеться про угоду між Міноборони і "Трейд Комодіті", яка перемогла на торгах із закупівлі палива, давши найнижчу на той момент ціну. Але через зростання цін на українському та світовому ринках було прийнято рішення змінити ціни, що не суперечить законодавству. Як повідомив адвокат одного з інвесторів компанії Віталій Касько, навіть після укладення додаткових угод з Міноборони ціни на паливо від "Трейд Комодіті" були найнижчими на ринку державних закупівель. За його словами, навіть НАБУ купувало паливо дорожче у комерційних структур, ніж військові. В результаті таких дій НАБУ подальші закупівлі палива взагалі були зірвані і призначені нові торги, що в свою чергу призвело до придбання палива за значно вищими цінами. Збиток Міноборони від втручання НАБУ в поставку палива оцінюється в 362 мільйонів гривень.

Міністр оборони Степан Полторак також заперечує наявність корупційних фактів у скандальній закупівлі

"Чесно кажучи, я не бачу там особливих порушень. Так, оцінку має дати суд. Але в основу розслідування покладено акт Держаудитслужби. Однак на сьогодні Міністерство оборони виграло справу в суді щодо необ'єктивності цього аудиту. І я хочу наголосити, що ціна закупівель палива була найдешевшою серед усіх силових структур, зокрема дешевшою, ніж у правоохоронних органів", – заявляв Полторак.

Теги: Новини України Степан Полторак НАБУ САП
Джерело: 24 Канал
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