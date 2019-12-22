23:44
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Саркастические новости от Щура: Аваков занял второе ушко Зеленского. Плагиатор из "Слуги народа"

      46 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Аваков не просто остался на посту главы МВД, но и поехал с президентом на нормандскую встречу в Париже. Кажется, он занял второе вакантное ушко Зеленского – возле Богдана. Председатель комитета ВРУ по вопросам науки, образования и инноваций, "слуга народа" Бабак накопипастил в своей научной публикации куски чужих текстов.

      Также в выпуске:

      Извращенное! Что несется в трендах ютуба?

      Последний эпизод "Звездных войн" уже на экранах! Тайлер Андерсон его разнес вдребезги.

      Золотая Седина года! Кто получил эту премию?

      Украинцы дали название звезде и экзопланете!

      Кто стал главным плагиатором и антиученым года?

      Гаджетное! Чем отличается поколение Z от милениалов?

      Смотрите видео полного выпуска " "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 22 декабря 2019 года:

       

      В Кремле заявили, что они вместе с боевиками будут помогать Зеленскому
      сегодня
      851
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Слуга народа #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 425
      сегодня , 21:00 Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано
      Леонід Остальцев 234
      сегодня , 20:10 Самые смешные мемы недели: Аваков бьет дважды, исконно русские болота Путина, выжить после
      Василь Денисюк 313
      сегодня , 19:30 Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели
      Северин Трач 269
      сегодня , 19:00 Бджоли проти меду, або Закриття гральних закладів: хто кого у цій війні
      Артем Овдієнко 1110
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук