Саркастические новости от Щура: Аваков занял второе ушко Зеленского. Плагиатор из "Слуги народа"

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Аваков не просто остался на посту главы МВД, но и поехал с президентом на нормандскую встречу в Париже. Кажется, он занял второе вакантное ушко Зеленского – возле Богдана. Председатель комитета ВРУ по вопросам науки, образования и инноваций, "слуга народа" Бабак накопипастил в своей научной публикации куски чужих текстов.

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