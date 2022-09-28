Ответ будет настолько жестким, что россия себе и не представляет – политтехнолог о ядерном ударе
Союзникам Украины будет тяжело проследить, когда россия будет планировать возможный ядерный удар. В то же время ответ на такие действия будет для кремля катастрофическим.
В Москве понимают, что проигрывают в войне против Украины, но все равно пытаются продолжать эскалацию напряженности. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Применит или не применит"
Эксперт отметил, что в ситуации с возможным ядерным ударом россии по Украине следует понимать, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты и комплексы "Искандер-М". Оно отличается от стратегического ядерного оружия, которое преимущественно может запускаться из шахт, и когда "шесть человек предварительно нажимают свои кнопки".
Это увидят США. Но тактическое ядерное оружие другое. Поднимут ли россияне самолет, а какие ракеты на нем? Или с ядерной боеголовкой, или нет – понять очень сложно. В любом случае ответ, как мне кажется, будет очень жестким. Он будет настолько жестким, насколько россия себе даже не представляла.
– считает политтехнолог.
По его словам, американцы могут мгновенно уничтожить сначала российский черноморский флот, а уже потом балтийский флот, за которым "дойдет очередь".
"Безумный деспот сидит и думает: "применить – не применить". То, что россия терпит поражение – это понятно. Кстати, сам путин решением о мобилизации это подтверждает. То, что в россии протестные настроения – тоже факт. Но путин может себе "пригнать" 800 тысяч – 1 миллион неподготовленных бойцов и всем нужно быть к этому готовым", – добавил обозреватель.
Готов ли путин "идти до конца": смотрите видео
Тревожные и положительные сигналы
Тизенгаузен отметил, что саммит стран ШОС очень холодно встретил Путина. На нем Китай и Индия намекнули ему, чтобы он заканчивал войну, "потому что он всем надоел".
На это оскорбленный путин взял и объявил мобилизацию. Вот какие-то уговоры теоретически приближенных стран к путину, а именно Китая и Индии – не возымели действия. Судя по всему, он готов идти до конца. Это тревожный сигнал,
– рассказал политолог.
По его словам, оптимизма добавляет то, что вся подготовка, проводимая для путина его окружения и все его аналитики, которые кладут записки на "диктаторский" стол, "не стоят и выеденного яйца".
"Именно его аналитики рассказывали путину, что он "возьмет Киев за три дня" и будет удерживать фронт... Что ВСУ не будут гнать россиян, а это не так: что мы видим в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Мы видим, что вся та аналитика, которую давали путину, – она, как минимум, неправдива, как максимум – абсолютно нелогична", – убежден политтехнолог.
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По его мнению, это хороший сигнал, поскольку путин неправильно оценивает обстоятельства, что приведет его, возможно, к следующим ошибкам "так же, как это заставляет его бросать все силы на войну против Украины".
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, которое столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.