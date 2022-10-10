Чичваркин оценил вероятность применения ядерного оружия Путиным

Чтобы глава Кремля Владимир Путин применил ядерное оружие против Украины, для этого нужны соответствующие условия. Пока у него есть интерес извлекать выгоду, таких намерений у него не будет.

Если российский диктатор будет проигрывать постепенно – это снизит риск ядерных ударов по Украине. Об этом 24 каналу рассказал российский предприниматель, оппозиционер Евгений Чичваркин.

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Оппозиционер отметил, что сегодня Путин еще не готов к радикальным шагам в войне против Украины.

Он две ветви "Северного потока" взорвал, но через третью еще может поставлять газ. За нефть также деньги можно получать, как и за алмазы. Пока Путин получает деньги – стрелять ядерной бомбой не в его интересах. От этого он получит меньше выгоды,

– объяснил Чичваркин.

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По его словам, Путин – "патологически жадный упырь", поэтому его мотивация конкретизирована.

"Если он будет понимать, что потеряет Крым и если это произойдет внезапно, то Путин может в состоянии аффекта нанести вред. Если это будет неизбежно, но медленно – психика людей работает по-другому. Путин – это лягушка, которую нужно варить медленно ", – добавил предприниматель.

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