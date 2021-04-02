Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине главаря террористической группы из так называемой "ЛНР". Он возглавлял группировку, причастную к убийству сотрудника СБУ, и руководил боевиками, которые взорвали мост через Северский Донец.

По данным досудебного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к рядам боевиков.

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Боевик совершил много преступлений

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины он организовал и возглавил террористическую группу. Она принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

Злоумышленники совершали резкие тяжкие преступления, в частности похищали людей, а тогда требовали за них выкуп.

Кроме того, боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Впоследствии российские наемники взорвали мост, а руководил ими пойманный боевик.

Возвращение на подконтрольную Украине территорию

Через некоторое время он решил покинуть террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасений за собственную жизнь. И тогда вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

СБУ установила, что он находился на территории Днепропетровской области, где его и задержали.

Злоумышленнику объявили о подозрении

Сейчас следователи сообщили боевику о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, диверсию и создание террористической организации.

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​Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала