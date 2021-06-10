Чем занимались преступники

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух злоумышленников с поличным. Это произошло когда те пытались переправить в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

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Правоохранители изъяли:

более 5 тысяч пачек сигарет;

5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3, граната Ф-1 с запалом;

10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Кстати, накануне правоохранители выявили переправку нелегалов тем же каналом.



В Одесской области разоблачили преступную группу, которая переправляла нелегалов через границу

По предварительным данным, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица "министерства государственной безопасности" так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

В полиции возбудили уголовное дело. Задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. На данный момент правоохранители устанавливают всех участников схемы.