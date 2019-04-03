19:42
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, 2 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Сейчас самое время запастись газом, – специалист о ситуации на рынке и ценах газа

      71 Читати новину українською
      Текущие условия на рынке газа выгодны для его закупки
      Текущие условия на рынке газа выгодны для его закупки / 24 канал

      На рынке газа сложилась ситуация, когда его выгодно покупать на зиму про запас. Цены на частные поставки потенциально выгодны для приобретения голубого топлива по форвардным контрактам.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал CEO энергопровайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

      Читайте также: Как сделать цену на газ меньшей: "Нафтогаз" предложил выгодную идею

      По данным поставщика природного газа, весенняя цена 2019 года по сравнению с ценой октября 2018 упала в два раза – на 100%.

      Стоимость по сравнению с октябрем просела в два раза. Пик был 13 500 – теперь 7000 за тысячу кубометров. Сейчас шикарное время закупать газ наперед,
      – пояснил Шведкий.

      Суть форвардных поставок заключается в том, что покупатель, заплатив предоплату, может зафиксировать стоимость нужного ему объема газа на определенный период. Цена топлива для покупателя в этот период не будет меняться, несмотря на колебания рынка.

      По словам специалиста, покупателю необходимо внести предоплату в 10% от конечной стоимости нужного ему объема, чтобы зафиксировать цену на газ на год. До этого времени, в среднем, "летняя" цена голубого топлива была ниже "зимней" минимум на 15%.

      Читайте также: Как Украина готовится к прекращению транзита газа из России через свою территорию

      "В связи с тем, что рынки ЕС развиты с точки зрения форвардных поставок – там существуют все необходимые инструменты. Вы можете приобрести газ по форвардным контрактам на квартал, месяц, год вперед. Там хоть на пять лет вперед можно купить газ. Мы в Украине предлагаем форвардные поставки пока на год", – уточнил Шведкий.

      "Нафтогаз" по поручению Кабмина снизил цену на газ для бытовых потребителей Украины. Цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      3303
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Нафтогаз Рынок газа Новости Украины Бизнес Энергетика Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сегодня , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 3581
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сегодня , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 850
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      сегодня , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 1317
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сегодня , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1297
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня , 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      Юлія Девда 3026
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Избиение школьницы в Чернигове: суд начал рассмотрение дела без журналистов
       3 октября 2017 , 18:33
      Игрок сборной Украины забил очередные голы в Европе (видео)
       31 октября 2018 , 23:10
      Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины
       2 февраля , 19:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук