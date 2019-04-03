Сейчас самое время запастись газом, – специалист о ситуации на рынке и ценах газа

На рынке газа сложилась ситуация, когда его выгодно покупать на зиму про запас. Цены на частные поставки потенциально выгодны для приобретения голубого топлива по форвардным контрактам.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал CEO энергопровайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

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По данным поставщика природного газа, весенняя цена 2019 года по сравнению с ценой октября 2018 упала в два раза – на 100%.

Стоимость по сравнению с октябрем просела в два раза. Пик был 13 500 – теперь 7000 за тысячу кубометров. Сейчас шикарное время закупать газ наперед,

– пояснил Шведкий.

Суть форвардных поставок заключается в том, что покупатель, заплатив предоплату, может зафиксировать стоимость нужного ему объема газа на определенный период. Цена топлива для покупателя в этот период не будет меняться, несмотря на колебания рынка.

По словам специалиста, покупателю необходимо внести предоплату в 10% от конечной стоимости нужного ему объема, чтобы зафиксировать цену на газ на год. До этого времени, в среднем, "летняя" цена голубого топлива была ниже "зимней" минимум на 15%.

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"В связи с тем, что рынки ЕС развиты с точки зрения форвардных поставок – там существуют все необходимые инструменты. Вы можете приобрести газ по форвардным контрактам на квартал, месяц, год вперед. Там хоть на пять лет вперед можно купить газ. Мы в Украине предлагаем форвардные поставки пока на год", – уточнил Шведкий.

"Нафтогаз" по поручению Кабмина снизил цену на газ для бытовых потребителей Украины. Цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля.