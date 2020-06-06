Село в Одесской области полностью закрывают на карантин: детали и состоянии больных
Из-за вспышки COVID-19 в Одесской области вынуждены полностью закрыть на карантин село Дмитровка. Там коронавирусную инфекцию подтвердили у 15 человек.
Село Дмитровка граничит с Молдовой. Известно, что первым пациентом с COVID-19 в селе стал пастух, который общался со знакомым из молдавского села. Об этом сообщила главный врач областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко в комментарии "Общественному".
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Есипенко отметила, что теперь весь населенный пункт должны закрыть на карантин. Она добавила, что это нужно для локализации распространения заболевания. В общем 7 инфицированных пациентов госпитализировали в больницу. Их состояние – средней тяжести.
Село Дмитровка, которое закрывают на карантин: карта
Коронавирус в Одесской области: главное
- По состоянию на 6 июня в Одесской области обнаружили 986 случаев заражения коронавирусом. Из них 368 человек выздоровели, еще 18 – умерли.
- В целом ситуация с недугом в области остается контролируемой. С 5 июня там начался очередной этап ослабления карантина.
- Компания "Международные авиалинии Украины" с 5 июня возобновила регулярные рейсы между Киевом и Одессой.
- Однако есть и неутешительные новости. В Минздраве провели мониторинг морской воды. Оказалось, что на одесских пляжах пробы воды не соответствуют норме.
О том, какие области не готовы ослабить карантин – читайте в материале 24 канала.