Из-за вспышки COVID-19 в Одесской области вынуждены полностью закрыть на карантин село Дмитровка. Там коронавирусную инфекцию подтвердили у 15 человек.

Село Дмитровка граничит с Молдовой. Известно, что первым пациентом с COVID-19 в селе стал пастух, который общался со знакомым из молдавского села. Об этом сообщила главный врач областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко в комментарии "Общественному".

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Есипенко отметила, что теперь весь населенный пункт должны закрыть на карантин. Она добавила, что это нужно для локализации распространения заболевания. В общем 7 инфицированных пациентов госпитализировали в больницу. Их состояние – средней тяжести.

Село Дмитровка, которое закрывают на карантин: карта

Коронавирус в Одесской области: главное

По состоянию на 6 июня в Одесской области обнаружили 986 случаев заражения коронавирусом. Из них 368 человек выздоровели, еще 18 – умерли.

В целом ситуация с недугом в области остается контролируемой. С 5 июня там начался очередной этап ослабления карантина.

Компания "Международные авиалинии Украины" с 5 июня возобновила регулярные рейсы между Киевом и Одессой.

Однако есть и неутешительные новости. В Минздраве провели мониторинг морской воды. Оказалось, что на одесских пляжах пробы воды не соответствуют норме.

О том, какие области не готовы ослабить карантин – читайте в материале 24 канала.