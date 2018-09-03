12:32
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Игры
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Shadow of the Tomb Raider: разработчики опубликовали официальные системные требования к игре

73 Читати новину українською
Shadow of the Tomb Raider: системные требования
Shadow of the Tomb Raider: системные требования / Фото из открытых источников

Компания Square Enix наконец объявила системные требования к игре Shadow of the Tomb Raider. Судя по заявленным спецификациям, отправиться в новые приключения со знаменитой расхитительницей гробниц Ларой Крофт смогут много геймеров.

Об этом сообщает DSOgaming.

Читайте также: Valve выпустила бесплатную версию игры CS: GO

С момента первых показов Shadow of the Tomb Raider было видно, что ожидать прорыва в графике не стоит. Игра во многом схожа с предыдущими тайтлами в техническом плане, но за счет нового дизайна уровней выглядит достаточно свежо. Впрочем, запредельных характеристик разработчики и не требуют.

Минимальные системные требования Shadow of the Tomb Raider:

  1. Операционная система: Windows 7 (64-бит);
  2. Процессор: Intel Core i3-3220 или эквивалентный от AMD;
  3. Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7770;
  4. Оперативная память: 8 ГБ;
  5. Свободное место на жестком диске: 40 ГБ;
  6. DirectX: версия 11.

Рекомендуемые системные требования Shadow of the Tomb Raider:

  1. Операционная система: Windows 10 (64-бит);
  2. Процессор: Intel Core i7 4770K (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  3. Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) \ AMD Radeon RX 480 (8 ГБ);
  4. Оперативная память: 16 ГБ;
  5. Свободное место на жестком диске: 40 ГБ;
  6. DirectX: версия 12.

Читайте также: Игра Shadow of the Tomb Raider: обзор, системные требования и трейлер

Отметим, что релиз Shadow of the Tomb Raider состоится уже 14 сентября. Игра выходит на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украинская песня стала лидером предпочтений россиян в Apple Music
 8 декабря 2017 , 05:34
Оппозиция оспорила в суде решение ЦИК
 6 ноября 2012 , 21:10 0
"Динамо" ведет переговоры о подписании защитника
 26 августа 2016 , 16:06
Динамо – Шахтер: фанаты показали следы от побоев полицией (18+)
 10 мая , 12:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук