Shadow of the Tomb Raider: разработчики опубликовали официальные системные требования к игре

Компания Square Enix наконец объявила системные требования к игре Shadow of the Tomb Raider. Судя по заявленным спецификациям, отправиться в новые приключения со знаменитой расхитительницей гробниц Ларой Крофт смогут много геймеров.

Об этом сообщает DSOgaming.

С момента первых показов Shadow of the Tomb Raider было видно, что ожидать прорыва в графике не стоит. Игра во многом схожа с предыдущими тайтлами в техническом плане, но за счет нового дизайна уровней выглядит достаточно свежо. Впрочем, запредельных характеристик разработчики и не требуют.

Минимальные системные требования Shadow of the Tomb Raider:

Операционная система: Windows 7 (64-бит); Процессор: Intel Core i3-3220 или эквивалентный от AMD; Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7770; Оперативная память: 8 ГБ; Свободное место на жестком диске: 40 ГБ; DirectX: версия 11.

Рекомендуемые системные требования Shadow of the Tomb Raider:

Операционная система: Windows 10 (64-бит); Процессор: Intel Core i7 4770K (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц); Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) \ AMD Radeon RX 480 (8 ГБ); Оперативная память: 16 ГБ; Свободное место на жестком диске: 40 ГБ; DirectX: версия 12.

Отметим, что релиз Shadow of the Tomb Raider состоится уже 14 сентября. Игра выходит на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

