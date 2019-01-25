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      Шанс прекратить войну в Украине появится после смены власти на выборах президента, – Новинский

      22 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / nv.ua

      Залогом окончания экономического кризиса в Украине и поворотной точкой в развитии станет установление мира на Востоке страны, возможно только после смены власти на президентских выборах.

      Об этом заявил глава фракции оппозиционного блока в Верховной Раде, народный депутат Вадим Новинский, во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

      По сообщению на официальной странице фракции в Facebook, Вадим Новинский отметил, что главная тема обсуждения на полях Всемирного экономического форума – глобализация в эпоху четвертой промышленной революции, идею которой описал основатель Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб.

      "К сожалению, Украина остановилась еще на стадии третьей промышленной революции, что примерно соответствует 70-м годам прошлого века. Мы никуда не движемся и не развиваемся, наша экономика стагнирует, а отчеты правительства о его якобы роста – к сожалению, не более, чем манипуляция со статистикой. Но нас никто в мире не будет ждать. Инвестиции в Украину придут только после того, как мы закончим войну и начнем строить правовое государство". Об этом он сказал во время "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума. Темой дискуссии об Украине было "Вызовы и выборы, которые стоят перед Украиной в 2019 году накануне президентской избирательной кампании".

      Комментируя шансы на попадание во второй тур президентских выборов присутствующих на украинском завтраке украинских политиков, Вадим Новинский напомнил слова из выступления в Давосе канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что компромисс – это плод ответственных решений ответственных политиков.

      "В наших политиков должна быть ответственность перед своей страной. Я бы рекомендовал Петру Порошенко вообще не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что он не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний: война в Донбассе не закончена, а украинцы если и живут по-новому, то значительно хуже, чем до его избрания президентом. Он извинился, что не смог реализовать обещанное, но европейская практика предусматривает, что после извинений он должен был уйти в отставку. А президент этого так и не сделал", – подчеркнул Вадим Новинский.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
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