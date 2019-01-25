Шанс прекратить войну в Украине появится после смены власти на выборах президента, – Новинский

Залогом окончания экономического кризиса в Украине и поворотной точкой в развитии станет установление мира на Востоке страны, возможно только после смены власти на президентских выборах.

Об этом заявил глава фракции оппозиционного блока в Верховной Раде, народный депутат Вадим Новинский, во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

По сообщению на официальной странице фракции в Facebook, Вадим Новинский отметил, что главная тема обсуждения на полях Всемирного экономического форума – глобализация в эпоху четвертой промышленной революции, идею которой описал основатель Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб.

"К сожалению, Украина остановилась еще на стадии третьей промышленной революции, что примерно соответствует 70-м годам прошлого века. Мы никуда не движемся и не развиваемся, наша экономика стагнирует, а отчеты правительства о его якобы роста – к сожалению, не более, чем манипуляция со статистикой. Но нас никто в мире не будет ждать. Инвестиции в Украину придут только после того, как мы закончим войну и начнем строить правовое государство". Об этом он сказал во время "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума. Темой дискуссии об Украине было "Вызовы и выборы, которые стоят перед Украиной в 2019 году накануне президентской избирательной кампании".

Комментируя шансы на попадание во второй тур президентских выборов присутствующих на украинском завтраке украинских политиков, Вадим Новинский напомнил слова из выступления в Давосе канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что компромисс – это плод ответственных решений ответственных политиков.

"В наших политиков должна быть ответственность перед своей страной. Я бы рекомендовал Петру Порошенко вообще не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что он не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний: война в Донбассе не закончена, а украинцы если и живут по-новому, то значительно хуже, чем до его избрания президентом. Он извинился, что не смог реализовать обещанное, но европейская практика предусматривает, что после извинений он должен был уйти в отставку. А президент этого так и не сделал", – подчеркнул Вадим Новинский.