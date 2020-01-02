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      Школьница из Черкасс освоила 15 музыкальных инструментов: зрелищное видео

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      Тринадцатилетняя школьница из Черкасщины Вероника Швед умеет играть на 15 музыкальных инструментах. Музыкой она увлеклась в третьем классе, и уже сейчас успела покорить местную сцену.

      Сначала школьница начала с фортепиано. Через год решилась взяться за другой инструмент. А дальше они начали меняться один за одним.

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      Например, с саксофоном девушка работает год, но уже успела покорить местную сцену.

      Тут такой вариант, что надо давать ей все лучше и мощнее, ведь она к этому стремится,
      – рассказал руководитель Тальновского любительского духового оркестра Владимир Таран.

      вероніка швед
      Вероника Швед уже успела покорить местную сцену

      И саксофон – не единственное увлечение Вероники. Дважды в неделю в музыкальной школе школьница учится игре на фортепиано.

      С ней легко работать, потому что она конкретно знает, чего хочет,
      – подчеркнула преподавательница по классу фортепиано Тамара Вильгун.

      вероніка швед
      Вероника  успела освоить 15 инструментов

      С того времени, когда Вероника увлеклась музыкой, ее комната превратилась в настоящую студию. Дома школьница выполняет современные хиты. По словам ее мамы, она часто сама выбирает, какую мелодию играть и на каком инструменте – экспериментирует. То, что Вероника свяжет свое будущее с музыкой – ни у кого не вызывает сомнения, а вот какой инструмент станет главным, говорит – еще не определилась.

      Я занимаюсь музыкой, потому что я хочу самореализоваться, мне это нравится. Я уже участвовала в конкурсах по игре на разных инструментах: фортепиано, аккордеон, саксофон, гармошка,
      – поделилась планами на будущее Вероника Швед.

      Вероника шутит, что 15 инструментов – это еще не конец. Тем более, что овладеть каждым следующим инструментом становится только легче.

      Музыкальная студия у Вероники дома

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      2 января
      1540
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс Музыка
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