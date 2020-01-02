Школьница из Черкасс освоила 15 музыкальных инструментов: зрелищное видео
Тринадцатилетняя школьница из Черкасщины Вероника Швед умеет играть на 15 музыкальных инструментах. Музыкой она увлеклась в третьем классе, и уже сейчас успела покорить местную сцену.
Сначала школьница начала с фортепиано. Через год решилась взяться за другой инструмент. А дальше они начали меняться один за одним.
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Например, с саксофоном девушка работает год, но уже успела покорить местную сцену.
Тут такой вариант, что надо давать ей все лучше и мощнее, ведь она к этому стремится,
– рассказал руководитель Тальновского любительского духового оркестра Владимир Таран.
Вероника Швед уже успела покорить местную сцену
И саксофон – не единственное увлечение Вероники. Дважды в неделю в музыкальной школе школьница учится игре на фортепиано.
С ней легко работать, потому что она конкретно знает, чего хочет,
– подчеркнула преподавательница по классу фортепиано Тамара Вильгун.
Вероника успела освоить 15 инструментов
С того времени, когда Вероника увлеклась музыкой, ее комната превратилась в настоящую студию. Дома школьница выполняет современные хиты. По словам ее мамы, она часто сама выбирает, какую мелодию играть и на каком инструменте – экспериментирует. То, что Вероника свяжет свое будущее с музыкой – ни у кого не вызывает сомнения, а вот какой инструмент станет главным, говорит – еще не определилась.
Я занимаюсь музыкой, потому что я хочу самореализоваться, мне это нравится. Я уже участвовала в конкурсах по игре на разных инструментах: фортепиано, аккордеон, саксофон, гармошка,
– поделилась планами на будущее Вероника Швед.
Вероника шутит, что 15 инструментов – это еще не конец. Тем более, что овладеть каждым следующим инструментом становится только легче.
Музыкальная студия у Вероники дома
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