Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, – Зеленский о Си Цзиньпине

Владимир Зеленский рассказал, что получил слово от китайского лидера, что он не будет поставлять оружие России. Президент Украины прокомментировал разногласия с Пекином по мирному плану.

В последнее время президент Украины делал резкие заявления в адрес Китая, обвиняя его в содействии попыткам России сорвать Саммит мира в Швейцарии. На фоне обострения отношений между Пекином и Киевом в прессе начали распространяться слухи о возможном начале поставок Китаем оружия в Москву.

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Си дал слово

Во время совместной пресс-конференции с Байденом Зеленский прокомментировал эти сообщения в СМИ. Глава нашего государства рассказал, что имел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Китайский лидер заверил, что он не будет продавать никакого вооружения России.

Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово,

– подчеркнул президент.

Также украинский лидер напомнил основные положения формулы мира: территориальная целостность, суверенитет, ядерная безопасность, продовольственная безопасность.

Зеленский подчеркнул, что, когда Китай имеет альтернативный взгляд на это, он может подготовить альтернативную формулу мира. "Если же они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность для диалога", – отметил политик.

Напомним, что Пекин отказался от участия в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15 – 16 июня, потому, что туда не пригласили Россию.

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