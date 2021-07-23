Об этом сообщили 22 июля, а случилась трагедия за неделю до этого. О состоянии ребенка и подробнее об инциденте рассказала бабушка потерпевшей Людмила и медики.

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Пошла "ловить" интернет

Девушка отдыхала в одном из детских лагерей Геническа на Херсонщине. Поскольку там бывают перебои связи, она вышла на балкон, чтобы заработал интернет. Однако там не удержалась и выпала.

Впоследствии подростка госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в Центре матери и ребенка имени Руднева в Днепре. Поскольку девушка сирота, ею занимаются бабушка и дедушка.



Бабушка потерпевшей Людмила / Скриншот 24 канала

Травмы очень серьезные

Состояние потерпевшей стабилизировалось, однако все же остается тяжелым. Она получила сразу несколько серьезных травм:

черепно-мозговая травма;

перелом ключицы;

ушиб легких;

пневмония;

перелом позвонков.

Сейчас ребенок получает медикаментозную терапию, обезболивание. Состояние на фоне терапии улучшилось. Она стала более активной и уменьшились жалобы на болевые чувства,

– рассказал детский нейрохирург Юрий Зинченко.

Однако медики добавляют, что это далеко не победа. Девушке больно двигаться, поскольку сломанный позвонок давит на спинной мозг. Сейчас срочно нужна операция, без которой ребенок никогда не сможет ходить.



Нейрохирург Юрий Зинченко / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! 22 июля сообщили, что в детском лагере "Прибрежный", что на Херсонщине, вожатая решала спор с ребенком кулаками. Как впоследствии выяснилось, это – далеко не единственная проблема в этом лагере. В комнатах там были жуки и дохлые мухи, под матрасами – клопы, а питание было отвратительное и однообразное.