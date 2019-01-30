Скандал в Одесском медуниверситете: суд остановил реорганизацию образовательного учреждения

Суд остановил процесс реорганизации Одесского национального медицинского университета. То есть решение суда остановило создание нового Национального Одесского медуниверситета на базе Одесского национального медуниверситета.

Определением судьи окружного административного суда Киева Юлии Шрамко остановлено действие распоряжения Кабинета министров "О создании Национального Одесского медицинского университета", сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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11 декабря 2018 года в Министерстве здравоохранения заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского медуниверситета и не впускали работников на рабочие места.

В полиции заверили, что заявление Минздрава не соответствует действительности. На самом деле в учреждение высшего образования наведывалась исполнительная служба.

Это реакция суда в ответ на заявление самопровозглашенного и. о. руководителя университета Юрия Сухина. Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а значит заведением будет руководить Запорожан и его приспешники,

– заявила Супрун.

Она напомнила, что летом 2018 года Минздрав уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана за грубое нарушение контракта и "преобразование учреждения высшего образования в собственное феодальное владение". Исполняющим обязанности ректора назначили Константина Аймедова.

"Дальше начались рейдерские захваты университета с "титушками" и постоянным срывом учебного процесса. Запорожан всячески саботировал работу заведения. А суды играли ему на руку, выдав ряд постановлений, которые запретили наделять любых лиц полномочиями ректора или исполняющим обязанности ректора ОНМедУ любым способом", – написала глава Минздрава.

Чтобы решить эту ситуацию, правительство поддержало инициативу Минздрава реорганизовать университет – образовать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета им. С. Георгиевского.

"И вот опять Минздрав Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные не уполномоченными министерством лицами. Это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тысяч студентов и 2 300 работников", – подчеркнула Супрун.