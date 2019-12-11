Скандальная война Амосовой за кресло ректора: судебная волокита длительностью почти два года

Полтора года экс-ректор НМУ имени Богомольца Екатерина Амосова обжаловала свое увольнение в судах. Только недавно Апелляционный суд Киева наконец поставил точку в этом вопросе – признал законным избрание нового ректора Юрия Кучина. Перед тем, на конференции трудового коллектива, бывшей руководительнице объявили о недоверии.

2 декабря 2019 года преподаватели и студенты медицинского университета имени Богомольца второй раз за год собрались на конференцию трудового коллектива. Вопрос на повестке дня оставался неизменным: о доверии прежнему ректору Екатерине Амосовой.

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В январе 2019 года 97% делегатов конференции в ходе тайного голосования выразили недоверие Екатерине Амосовой. Зато Министерство здравоохранения уволило ее с должности ректора еще 1 октября 2018 года. В ноябре 2018 Печерский райсуд уже в четвертый раз восстановил Амосову в должности. Однако в университете заявили, что это не меняет юридического статуса экс-ректора.

Увольнение Амосовой:

►Печерський суд отменил приказ Минздрава об увольнении Амосовой от 1 октября 2018 года и обязал восстановить ее в должности. И уже 29 декабря 2018 она снова стала ректором.

►А меньше, чем через месяц – 18 января 2019 года - Амосова была уволена во второй раз, уже на иных законных основаниях. Это решение до сих пор остается необжалованным.

Однако такое судебное решение вызвало гнев в университете. Почему какой-то районный суд еще и с одиозной репутацией указывает, кто в них ректор? Даже в темные времена средневековья автономия была священным правом университетов. Именно поэтому решили подтвердить свою волю.

Конференция трудового коллектива

2 декабря явка на Конференцию трудового коллектива была беспрецедентно высокой – 71% от уставного количества, из них 87% проголосовали за недоверие Екатерине Амосовой.

Результаты голосования:

►За – 240 избирателей;

►Проты – 26 избирателей;

►Недействительных карточек – 10;

►Не голосовали – 2 избирателя.

Какую позицию выражает Екатерина Амосова

Екатерина Амосова убеждена, что в университете совершают беззаконие, а решения принимают кулуарно.

На глазах университетского сообщества рейдеры под флагом Супрун закрылись в ректорате за решеткой в ​​кругу титушок, чтобы проводить увольнение сотрудников для запугивания общества и незаконно распоряжаться бюджетными средствами,

– написала экс-ректорша на своей странице в фейсбуке.

Реакция на слова Амосовой

По словам профессора Василия Нетяженко, который уже тридцать лет возглавляет кафедру пропедевтики в университете Богомольца, никто никого не заставлял приходить, все было добровольно без каких-либо посторонних напряжений.



Профессор Василий Нетяженко

Под сомнение свободу университетской общины не ставят и в профильном парламентском комитете. Его вице-глава, челюстной хирург Артем Дубнов, девять лет назад сам окончил университет Богомольца.

Если в легитимный способ решения приняты, если трудовой коллектив выразил свое мнение по любому вопросу, будь то по госпоже Амосовой, будь то по любому вопросу трудового распорядка или жизни университета, его надо уважать,

– отметил Дубнов.



Нардеп Артем Дубнов

Екатерина Амосова против Ульяны Супрун

Скандальная экс-ректорша постоянно подчеркивает, что это все интриги экс-главы МЗ Ульяны Супрун. В своем фейсбуке Амосова написала, что за два года она, ее семья и вся команда, которая была незаконно уволена Супруновским ставленником, пережили запугивания и огромное давление.

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Про Юрия Кучина

Очевидно, "Супруновский ставленник" – это исполняющий обязанности ректора Юрий Кучин. Тактика не хитрая – привязать Кучина к Супрун и вызвать к нему недоверие со стороны новой руководительницы МЗ Скалецкой. Только это грубая манипуляция.



Юрий Кучин

Выборы ректора медицинского университета

Ульяна Супрун не назначала ректором Юрия Кучина. Он был избран коллективом вуза. В тайном голосовании приняли участие все работники медицинского университета – от дворника до академика. Это является уникальным уровнем легитимности.

Первый тур выборов состоялся еще 30 мая 2019 года. Были три кандидатуры: Юрий Кучин, Александр Науменко, Александр Канюра.



Кандидаты на должность ректора

Накануне выборов Александр Канюра снял свою кандидатуру. Тогда Юрий Кучин получил 48,2% голосов, но для победы в первом туре нужно 50% + 1. Поэтому был объявлен второй тур.

Повторное голосование должно было состояться уже через две недели, но Екатерина Амосова снова через суд запретила его.

Поэтому второй тур выборов мы провели не через неделю, как это должно было произойти, а провели только 3 сентября, после того, как было отменено постановление по сопровождению иска,

– прокомментировал Юрий Кучин.

Во втором туре выборов, состоявшемся 3 сентября 2019 года, приняли участие 75% избирателей, из них 93% отдали свои голоса за Юрия Кучина. Сама же Екатерина Амосова свою кандидатуру не подавала. Вместо этого она прибегла к старой тактике – заблокировала выборы через суд.

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5 декабря Киевский апелляционный суд наконец отменил запрет на проведение выборов ректора.

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