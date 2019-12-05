Сколько будет стоить восстановление водительских удостоверений онлайн

После запуска нового онлайн-сервиса восстановить удостоверение водителя можно будет за 201 гривну. Воспользоваться услугой можно будет с компьютера или со смартфона.

Чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, пишет пресс-служба МВД.

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Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, которое можно сопоставить с информацией в реестрах,

– отметил Гончаров.

Схема восстановления водительских удостоверений

нужно зайти в электронный кабинет водителя, указать потерю удостоверения;

предоставить сканированную копию медицинской справки об отсутствии противопоказаний для вождения;

выбрать место, где будет удобно забрать удостоверение водителя;

оплатить 201 гривну.

Что такое электронный кабинет водителя?Это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о транспорте, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн. Работает с декабря 2018 года.



Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID. Пользователи кабинета могут узнать информацию о собственных удостоверениях водителя и транспорте, проверить историю штрафов и оплатить их. Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства.

Что известно об электронных водительских удостоверениях