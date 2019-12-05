14:29
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Сколько будет стоить восстановление водительских удостоверений онлайн

      27 Читати новину українською
      Стала известна цена восстановления водительских удостоверений / vsim.ua

      После запуска нового онлайн-сервиса восстановить удостоверение водителя можно будет за 201 гривну. Воспользоваться услугой можно будет с компьютера или со смартфона.

      Чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, пишет пресс-служба МВД.

      К теме: Украинцы смогут общаться с государственными органами в мессенджере

      Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, которое можно сопоставить с информацией в реестрах,
      – отметил Гончаров.

      Схема восстановления водительских удостоверений

      • нужно зайти в электронный кабинет водителя, указать потерю удостоверения;
      • предоставить сканированную копию медицинской справки об отсутствии противопоказаний для вождения;
      • выбрать место, где будет удобно забрать удостоверение водителя;
      • оплатить 201 гривну.

      Что такое электронный кабинет водителя?Это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о транспорте, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн. Работает с декабря 2018 года.

      Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID. Пользователи кабинета могут узнать информацию о собственных удостоверениях водителя и транспорте, проверить историю штрафов и оплатить их. Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства.

      Что известно об электронных водительских удостоверениях

      Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
      сегодня
      11373
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Авто Информационные технологии Министерство внутренних дел Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 159
      сегодня , 10:30 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 311
      сегодня , 10:19 Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных
      Євгенія Мазур 199
      сегодня , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 309
      сегодня , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью
      Альона Чернецька 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук