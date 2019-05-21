13:14
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Злой Одессит

      Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ

      4156
      Кому на Донбассе нужен паспорт РФ
      Кому на Донбассе нужен паспорт РФ / Фото из открытых источников

      На днях так называемый "глава" так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что документы на получение паспорта РФ подали более 2500 человек, проживающих на оккупированных территориях.

      Количество вроде бы не аховое, но и немалое – и цифра, сама по себе имела серьезное информационное и деморализующее значение, играющее на руку российской пропаганде.

      Однако не успел Денис Пушилин сделать свое заявление, как СММ ОБСЕ опубликовало отчет, в котором на момент заявления лидера непризнанного злокачественного образования, было зафиксировано... 20 заявок, поданных в так называемую миграционную службу для получения паспорта РФ.

      Пушилин
      Денис Пушилин

      Читайте также: Госдума анонсировала выдачу российских паспортов в Приднестровье

      Таким образом, тысячи ринувшихся за получением паспорта, на деле оказались не более чем фейком или…

      Стоит отметить, что среди желающих получить паспорт РФ немало боевиков, которые рьяно сжигали украинские документы и получали целлюлозные изделия с так называемой геральдикой так называемых "ЛНР" и "ДНР." С другой стороны, на руках этих, так называемых документов, которые в действительности, не действительны, куда меньше чем ожидалось. А потому, возможно желающих и намного больше, но вот из-за "большого ума" претендовать на что-либо, они уж точно не смогут.

      Более того, многие жители оккупированных территорий прекрасно понимают, что получение паспорта РФ лишит их украинских пенсий и разного рода социальных выплат, помощи.

      Стоит отметить, что в первых рядах на получение российского паспорта были так называемые руководители так называемых "республик" и их окружение. Речь идет как о Денисе Пушилине, его любовнице Талакиной, так и еще о ряде других персонажей, которые получали паспорта "впереди паровоза".

      Талакина
      Виктория Талакина

      Между тем как говорится, от греха подальше, после слива паспортов Пушилина, Талакиной и еще ряда персон в открытый доступ, что лишний раз продемонстрировало – все кто получают российские паспорта, берутся на учет, герой паспортизации отправился в Ростове-на-Дону. Там он встретился с Владиславом Сурковым во время турнира по смешанным единоборствам (ММА). Не исключено, что Пушилин в ходе встречи отчитывался о том, почему подача заявок на выдачу паспортов идет так вяло, но, в данном случае, важен не темп, а сам факт и перспектива, в том числе и коммерческая.

      Перспектива такова, что выдача так называемых паспортов "ЛНР" и "ДНР" позволит легализовать на оккупированной территории не только представителей местных НВФ, но и большое количество заезжих "казачков" из Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, а так же кадровых офицеров и спецслужб гибридного соседа, которым нужно прикрытие.

      Помимо этого, уже стоят расценки на получение паспортов "ЛНР" и "ДНР" и российского в разбросе от $300 до $700. Скажем так – заработала еще одна экономическая ветвь стремительно развивающегося края "молочных рек и кисельных берегов".

      В свою очередь, несмотря на столь бурную деятельность на оккупированных территориях, реакция уже новой власти, инаугурация которой сегодня имела место, заставляет желать лучшего, ведь сказать, что она пассивная – это не сказать ничего.

      Читайте также: Выдача российских паспортов на Донбассе откроет путь боевой авиации, – американский эксперт

      blog_ava
      Портнов подал на Порошенко заявление в Госбюро расследований
      сегодня
      1476
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости Луганска Новости Донецка Российские паспорта на Донбассе Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Справа братів Дубневичів: як цинічна крадіжка газу залишила без тепла жителів двох міст
      сегодня , 13:00 Справа братів Дубневичів: як цинічна крадіжка газу залишила без тепла жителів двох міст
      Тетяна Мартинюк 27
      Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ
      сегодня , 12:01 Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ
      Злой Одессит 4156
      Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      сегодня , 10:04 Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      530
      Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины
      сегодня , 09:01 Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины
      Світлана Попова 1663
      Як Порошенко особисто зробив усе для реваншу "попередників"
      сегодня , 08:40 Як Порошенко особисто зробив усе для реваншу "попередників"
      Костянтин Шкабара 2532
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук