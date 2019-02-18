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      Сколько денег помощи ЕС выделил Украине: в правительстве отчитались о круглых суммах

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      В правительстве назвали объем помощи ЕС
      В правительстве назвали объем помощи ЕС / Коллаж 24 канал

      В 2018 году в рамках программ помощи Европейского Союза Украине должно быть выделено 272,5 миллиона евро. В предыдущие годы эти суммы были меньше и в целом составили 500 миллионов евро (2015 год – 200 миллионов евро, 2016 год – 200 миллионов евро, 2017 год -100 миллионов евро).

      Как отметила в своем отчете "О выполнении соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом" вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, в 2018 году портфель финансирований, которые были привлечены в рамках кредитной и финансовой помощи со стороны ЕС, составил 1,2 миллиарда евро. Зато общий бюджет зарегистрированных проектов международной помощи на конец 2018 года составил 351 миллион евро.

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      В то же время результатом выполнения обязательств Украины в рамках программ реформирования государственного управления и поддержки регионального развития стало привлечение секторальной бюджетной поддержки на сумму в 24,9 миллиона евро.

      Что такое секторальная бюджетная поддержка?
      В 2014 году между правительством Украины и Европейской Комиссией было заключено Соглашение о финансировании Программы поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины. Общей целью Соглашения является поддержка социальной, экономической и территориальной сплоченности Украины, а также повышение благосостояния граждан.

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      Европейская комиссия в госбюджет Украины выделила 24,9 миллиона евро на поддержку региональной политики и реформу государственного управления

      Кроме того, в 2018 году Украина получила доступ к финансированию проектов международной помощи в приграничных регионах на общую сумму в 60 миллионов евро. Это стало возможным по результатам первых конкурсов совместных операционных программ приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.

      Благодаря помощи со стороны ЕС также удалось капитализировать Фонд энергоэффективности на сумму в 50 миллионов евро. Соответствующий международный договор стороны заключили в апреле 2018 года.

      По словам Климпуш-Цинцадзе, в рамках пятого заседания Совета ассоциации было подписано пять международных договоров о финансировании новых программ международной помощи в Украине. Их общий бюджет составляет 222,5 миллиона евро. Эти деньги пойдут на реформирование:

      – сферы управления государственными финансами,

      – системы профессионально-технического образования,

      – сферы энергетики,

      – сферы энергоэффективности,

      – сферы охраны окружающей среды,

      – сферы транспорта,

      – сфер санитарного и фитосанитарного контроля,

      – сфер стандартизации, бухгалтерского учета и аудиторской деятельности,

      – сферы электронной связи,

      – сферы кибербезопасности;

      – расширение сферы контактов Украины и стран-членов ЕС с целью профессионального обмена.

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      На какие программы в Украине шла и идет помощь со стороны ЕС

      Читайте также: Удавка на шее, или путь к реформам: о госдолге Украины и кредитовании МВФ

      "В 2018 году Украина и ЕС подписали соответствующие договоренности по привлечению четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС с бюджетом в 1 миллиард евро. Выполнение первого пакета обязательств украинской стороны позволило привлечь первый транш в размере 500 миллионов евро. Общий объем помощи ЕС, которая будет предоставляться по принципу "more for more" в зависимости от прогресса украинской стороны в выполнении соответствующих реформ в течение 2018-2020 годов, предусматривает от 430 до 530 миллионов евро", – добавила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС Украина должна получить 1 миллиард евро

      blog_ava
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      18 февраля
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      Теги: Деньги Новости Украины Финансы Реформы Европа Європейськая комисия Евросоюз
      Источник: 24 канал
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