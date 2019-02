Сколько денег помощи ЕС выделил Украине: в правительстве отчитались о круглых суммах

В 2018 году в рамках программ помощи Европейского Союза Украине должно быть выделено 272,5 миллиона евро. В предыдущие годы эти суммы были меньше и в целом составили 500 миллионов евро (2015 год – 200 миллионов евро, 2016 год – 200 миллионов евро, 2017 год -100 миллионов евро).

Как отметила в своем отчете "О выполнении соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом" вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, в 2018 году портфель финансирований, которые были привлечены в рамках кредитной и финансовой помощи со стороны ЕС, составил 1,2 миллиарда евро. Зато общий бюджет зарегистрированных проектов международной помощи на конец 2018 года составил 351 миллион евро.

В то же время результатом выполнения обязательств Украины в рамках программ реформирования государственного управления и поддержки регионального развития стало привлечение секторальной бюджетной поддержки на сумму в 24,9 миллиона евро.

Что такое секторальная бюджетная поддержка?

В 2014 году между правительством Украины и Европейской Комиссией было заключено Соглашение о финансировании Программы поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины. Общей целью Соглашения является поддержка социальной, экономической и территориальной сплоченности Украины, а также повышение благосостояния граждан.



Европейская комиссия в госбюджет Украины выделила 24,9 миллиона евро на поддержку региональной политики и реформу государственного управления

Кроме того, в 2018 году Украина получила доступ к финансированию проектов международной помощи в приграничных регионах на общую сумму в 60 миллионов евро. Это стало возможным по результатам первых конкурсов совместных операционных программ приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.

Благодаря помощи со стороны ЕС также удалось капитализировать Фонд энергоэффективности на сумму в 50 миллионов евро. Соответствующий международный договор стороны заключили в апреле 2018 года.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в рамках пятого заседания Совета ассоциации было подписано пять международных договоров о финансировании новых программ международной помощи в Украине. Их общий бюджет составляет 222,5 миллиона евро. Эти деньги пойдут на реформирование:

– сферы управления государственными финансами,

– системы профессионально-технического образования,

– сферы энергетики,

– сферы энергоэффективности,

– сферы охраны окружающей среды,

– сферы транспорта,

– сфер санитарного и фитосанитарного контроля,

– сфер стандартизации, бухгалтерского учета и аудиторской деятельности,

– сферы электронной связи,

– сферы кибербезопасности;

– расширение сферы контактов Украины и стран-членов ЕС с целью профессионального обмена.



На какие программы в Украине шла и идет помощь со стороны ЕС

"В 2018 году Украина и ЕС подписали соответствующие договоренности по привлечению четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС с бюджетом в 1 миллиард евро. Выполнение первого пакета обязательств украинской стороны позволило привлечь первый транш в размере 500 миллионов евро. Общий объем помощи ЕС, которая будет предоставляться по принципу "more for more" в зависимости от прогресса украинской стороны в выполнении соответствующих реформ в течение 2018-2020 годов, предусматривает от 430 до 530 миллионов евро", – добавила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС Украина должна получить 1 миллиард евро