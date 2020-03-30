Сколько стоит государству смерть одного украинца

Жесткий карантин оправдан экономически.

Жорсткий карантин може дозволити зберегти людське життя вартістю від 160 до 360 млрд долларів. Це більше річного ВВП України (~160 млрд доларів в 2020). Тому, навіть, якщо повні економічні втрати від жорсткого карантину будуть дорівнювати річному ВВП України, карантин є виправданий економічно.

Цікаво: Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Times

Розрахунки. Спрощені і консервативні.

Президент вчора окреслив три сценарії перебігу пандемії.

Сценарій А. До 5% хворих одночасно.

Сценарій Б. 25% хворих одночасно.

Сценарій В. 50% хворих одночасно.

Президент сказав, що медична система впорається у випадку сценарію А, але не впорається при інших сценаріях. Для простоти, припустимо в Україні знаходиться 40 млн людей. Тобто медична система може одночасно приймати 5% від 40 млн – 2 млн людей.

Також, припустимо, якщо система не справляється з коронавірусом, то від коронавірусу помре 2% від тих людей, які не отримують медичну допомогу. В сценарії Б – це 160 тис. людей (2% від 10 млн які захворіють мінус 2 млн, які отримають медичну допомогу, тобто 8 млн). В сценарії В – це 360 тис. людей (додатково ще 200 тис. – 5% від додаткових 10 млн людей, що не отримають медичну допомогу).

Важливо! Коронавірус може вбити економіку України

Яка економічна вартість життя? Для багатьох це питання цинічне! Але економісти рутино використовують вартість життя в розрахунках безпеки, інженерної, військової, медичної. В США використовують оцінку від кількох мільйонів доларів до 14,5 мільйонів. Але ми бідніша країна і наш номінальний ВВП менше приблизно в 20 разів. Нехай, економічна вартість життя людини в Україні в 10 разів менше – 1 мільйон доларів (в середньому).

Тоді, в сценарії Б, вартість втраченого людського життя 160 млрд долларів, а в сценарії В – 360 млрд доларів. Якщо поставити оцінку вартість життя менше, в пів мільйона доларів, то втрати стають відповідно 80 и 180 млрд доларів.

Ця оцінка методологічно схожа на оцінку Зінгалеса для США та Гурієва для Росії.