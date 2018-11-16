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      Сколько украинцев зарабатывают больше 15 тысяч гривен в месяц

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      Зарплаты в Украине
      Зарплаты в Украине / 24 канал

      В Украине минимальную зарплату в размере 3 723 гривны в сентябре получали 7,4% штатных работников. А зарплату в размере более 15 тысяч гривен получил больший процент украинцев.

      Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Государственной службы статистики.

      Доля работников с зарплатой от 3723 до 6 тысяч гривен составляла 39,5%, а более 6 тысяч гривен получают 53,1% работников в Украине.

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      Начисленная зарплата превышала 10 тысяч гривен у 26,8% штатных работников. Среди них было 11,8%, получавших больше 15 тысяч гривен.

      Зарплата Україна розмір статистика Держстат
      Статистика размеров зарплат в Украине количество людей, которые их получают

      К слову, в Украине с 1 января 2019 года почти на треть повысят зарплаты для правоохранителей и спасателей.

      Теги: Новости Украины Минимальная зарплата статистика Деньги
      Источник: 24 канал
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