Сколько украинцев зарабатывают больше 15 тысяч гривен в месяц

В Украине минимальную зарплату в размере 3 723 гривны в сентябре получали 7,4% штатных работников. А зарплату в размере более 15 тысяч гривен получил больший процент украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Государственной службы статистики.

Доля работников с зарплатой от 3723 до 6 тысяч гривен составляла 39,5%, а более 6 тысяч гривен получают 53,1% работников в Украине.

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Начисленная зарплата превышала 10 тысяч гривен у 26,8% штатных работников. Среди них было 11,8%, получавших больше 15 тысяч гривен.



Статистика размеров зарплат в Украине количество людей, которые их получают

К слову, в Украине с 1 января 2019 года почти на треть повысят зарплаты для правоохранителей и спасателей.