Сколько заряжается и как долго "живет" Samsung Galaxy Note 9

Во вторник, 14 августа, пользователи опубликовали первые образцы фотографий, которые делает Samsung Galaxy Note 9. Смартфон показал себя довольно неплохо даже во время съемки ночью. Теперь в сети появились результаты тестов автономности новинки.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Продолжительность работы Note 9 вызывает интерес. Прежде всего это связано с увеличением емкости аккумулятора: новинка получила рекордную как для линейки батарею 4 000 миллиампер часов, когда показатель Note 8 составляет 3 300 миллиампер часов.

Для теста автономности журналисты использовали скрипт, который имитирует использование устройства обычным пользователем. Полученные цифры сравнили с другими смартфонами.



Тест автономності Samsung Galaxy Note 9

Note 9 показал отличный результат – смартфон продержался 8 часов 56 минут. Это лучше, чем iPhone X, Pixel 2, OnePlus 6, Galaxy S9 +, Note 8 и обычный Galaxy S9. При этом новинка уступила iPhone 8 Plus и Pixel 2 XL. Разница в продолжительности работы с последним составила всего несколько минут.



Сколько заряжается Samsung Galaxy Note 9

На полную зарядку в Note 9 ушло 109 минут. Результат средний. Например, OnePlus 6 для восстановления сил требуется всего 80 минут, при этом Pixel 2 XL требует на целых 43 минуты больше.



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