19:34
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 17°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, сегодня
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Сколько заряжается и как долго "живет" Samsung Galaxy Note 9

67 Читати новину українською
Тест автономности Samsung Galaxy Note 9
Тест автономности Samsung Galaxy Note 9 / Фото из открытых источников

Во вторник, 14 августа, пользователи опубликовали первые образцы фотографий, которые делает Samsung Galaxy Note 9. Смартфон показал себя довольно неплохо даже во время съемки ночью. Теперь в сети появились результаты тестов автономности новинки.

Об этом сообщает Phone Arena.

Читайте также: Как снимает "умная" камера Samsung Galaxy Note 9

Продолжительность работы Note 9 вызывает интерес. Прежде всего это связано с увеличением емкости аккумулятора: новинка получила рекордную как для линейки батарею 4 000 миллиампер часов, когда показатель Note 8 составляет 3 300 миллиампер часов.

Для теста автономности журналисты использовали скрипт, который имитирует использование устройства обычным пользователем. Полученные цифры сравнили с другими смартфонами.

Тест автономності Samsung Galaxy Note 9
Тест автономності Samsung Galaxy Note 9

Note 9 показал отличный результат – смартфон продержался 8 часов 56 минут. Это лучше, чем iPhone X, Pixel 2, OnePlus 6, Galaxy S9 +, Note 8 и обычный Galaxy S9. При этом новинка уступила iPhone 8 Plus и Pixel 2 XL. Разница в продолжительности работы с последним составила всего несколько минут.

Скільки заряджається Samsung Galaxy Note 9
Сколько заряжается Samsung Galaxy Note 9

На полную зарядку в Note 9 ушло 109 минут. Результат средний. Например, OnePlus 6 для восстановления сил требуется всего 80 минут, при этом Pixel 2 XL требует на целых 43 минуты больше.


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Samsung анонсировала Galaxy S10 за год до его выхода
 21 мая , 10:12
"Бананофон" Nokia 8110 можно купить в Украине: чем уникален телефон
 5 июля , 21:05
Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон
 24 июля , 19:05
Разработчики создали приложение, которое убеждает пользователей оставаться в постели
 14 августа , 07:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук