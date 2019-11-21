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      Скрывается в России – раненый на Майдане о "беркутовце", который в него стрелял

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      В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы – в годовщину начала двух украинских революций. Шесть лет назад мирная акция студентов переросла в кровопролитие в центре Киева.

      О Майдане в эфире 24 канала вспомнил раненный от пули "Беркута" Василий Галамай.

      Читайте также: Что украинцы думают о последствиях Евромайдана: опрос

      "Сегодняшний день означает, что изменения в нашей стране происходят и мы как общество пытаемся на них влиять. Прежде всего надо помнить, какой ценой они нам даются. Мы не можем останавливаться, а должны идти вперед по пути, который мы выбрали", – отметил активист.

      Прежде всего Майдан показал, что мы можем творить изменения самостоятельно. Мы не должны кого-то ждать или надеяться. Если бы началась российская интервенция войск и не было бы Революции Достоинства, то мы бы потеряли значительно большую территорию. Большая часть именно майдановцев первыми встали на защиту государства. И не забываем, что после революции была волна культурного возрождения, которая продолжается и сейчас,
      – отметил Василий Галамай.

      "Я всегда благодарю Бога за то, что остался жив, у людей после ранения на Майдане значительно тяжелее ситуации. Каждый год проходят определенные операции, но врачи удивляются, как мне удается так хорошо ходить", – рассказал участник Майдана о своем состоянии.

      майдан революція гідності
      Момент ранения удалось заснять на камеру

      "Мое дело доказано и есть вся доказательная база – пуля, оружие и известно, кому оно принадлежит. Однако, к сожалению, этот бывший сотрудник спецподразделения "Беркут" скрывается в России", – подытожил Василий Галамай.

      Смотрите видео 24 канала о Дне Достоинства и Свободы:

      Что известно о Василии Галамае?

      Он поехал на Майдан в разгар самых горячих боев, во время наступления митингующих он шел одним из первых. Однако в момент, когда майдановцы должны были сделать коридор для эвакуации, прогремел выстрел.

      Пуля снайпера калибра 7,62 серьезно ранила львовянина. Разбив таз, она застряла в ноге. Василий пережил тяжелые операции, длительную реабилитацию и заново учился ходить. 20 февраля снайпер на Институтской ранил его, однако врачам удалось спасти ему жизнь.

      Смотрите видео 24 канала о активиста Революции Достоинства:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Новости Львова Новости России Беркут
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