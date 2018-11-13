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      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку

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      Россия на четыре года попрощалась с "Адмиралом Кузнецовым"
      Россия на четыре года попрощалась с "Адмиралом Кузнецовым" / Interpolit

      Честно говоря, не могу без легкой иронии писать про тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который, по версии России, не имеет аналогов мире. Ведь с ним случилось столько казусов, что серьезно относится к этому боевому кораблю невозможно.

      А для российского флота и СМИ лучший вариант попросту забыть о крейсере до лучших времен, когда градус токсичности спадет. И, похоже, так и сделают.

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      Как сейчас вспоминаю это фееричное заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о том, что, дословно: "Исходя из повреждений, именно это событие не повлияет на завершение сроков ремонта корабля". Хотя уже тогда было понятно, что ремонтные работы затянутся, ведь равноценной замены плавдока ПД-50 у России – нет. 

      Тем не менее, российская пропаганда пыталась навязать нарратив о сохранении сроков ремонта и модернизации крейсера, но от реальности оказалось некуда бежать.

      И вот, сегодня, 13 ноября, две недели спустя после того как российскую ура-патриотическую массу убеждали в том, что со сроками сдачи "Адмирала Кузнецова" все стабильно, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ремонт затянется до конца 2022 года, без учета цикла послеремонтных испытаний (от полугода до года).

      То есть, российский флот, будет без флагмана еще 4 года. При этом стоит использовать в обязательном порядке приписку "минимум" 4 года. Почему "минимум"? Да потому, что для российской промышлености уже традиционно затягивать разного рода ремонты и модернизации. И еще не забываем: за эти четыре года, что угодно может случиться с бедолагой "Кузей".

      Отдельно хотелось бы напомнить, что нынешний ремонт "Адмирала Кузнецова" должен был завершиться в 2020 году, после чего он около года провел бы на испытаниях и лишь в 2021-м встал бы в строй.

      Таким образом, с января 2017 года, когда завершился "легендарный" боевой поход крейсера в Средиземное море, и после которого он по своему прямому назначению больше не эксплуатировался, а ожидал ремонта, "Кузя" будет находиться в спячке более семи лет.

      И вправду, не имеющий аналогов в мире по частоте и продолжительности нахождения в ремонтных доках тяжелый авианесущий крейсер. С другой стороны, атмосфера хоть не будет страдать от грозного крейсера, грозящего всему капиталистическому миру прямой чадной струей в стратосферу.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Аадмирал Кузнецов
      Источник: Злой Одессит
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