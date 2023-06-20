Словакия признала Голодомор геноцидом: Зеленский сделал сильное заявление
20 июня 2023, 21:12Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Парламент Словакии признал 20 июня Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Зеленский поблагодарил за весомое решение.
Все больше стран мира признают Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Несколько дней назад соответствующее решение приняла Хорватия.
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Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и почтение миллионов невинных жертв,
– заявил президент.
Какие страны уже признали Голодомор геноцидом украинского народа
- Парламент Словении принял соответствующее решение в конце мая 2023 года. "За" отдали свои голоса 67 словенских депутатов.
- В начале марта Голодомор геноцидом признал парламент Исландии. Соответствующее решение было поддержано 48 депутатами.
- Болгария зимой 2023 года признала Голодомор геноцидом украинского народа