Словакия признала Голодомор геноцидом: Зеленский сделал сильное заявление

Парламент Словакии признал 20 июня Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Зеленский поблагодарил за весомое решение.

Все больше стран мира признают Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Несколько дней назад соответствующее решение приняла Хорватия.

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Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и почтение миллионов невинных жертв,

– заявил президент.

Какие страны уже признали Голодомор геноцидом украинского народа