16:43
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      "Слуга народа" сомневается, что на Донбассе будут выборы в ближайшие годы

      30 Читати новину українською
      Выборов на Донбассе еще не будет
      Выборов на Донбассе еще не будет / afp.com

      Местные выборы на оккупированном Донбассе невозможны в ближайшие 2-3 года.

      Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что поскольку Украина не контролирует участок границы с РФ, то говорить о выборах еще рано, пишет "РБК-Украина".

      Важно: На Донбассе хотят местных выборов без украинских партий

      Верещук напомнила, что сейчас нет реального, устойчивого прекращения огня, нет разоружения и отвода тяжелой техники.

      Мы не имеем сегодня никаких оснований говорить, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года,
      – заявила она.

      Что известно о возможных выборах на оккупированном Донбассе?

      1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Тогда же и договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

      Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Обратите внимание: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

      Пока нового закона об особом статусе Донбасса еще нет. В команде Зеленского утверждали, что начнут разрабатывать этот закон вместе с народом после встречи в нормандском формате. Даты встречи пока тоже нет.

      Президент заявлял, что есть условия, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы:

      • все российские войска должны быть выведены;
      • захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.

      В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Заметим, что очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года.

      blog_ava
      Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение
      сегодня
      26626
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Слуга народа Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      сегодня , 16:39 Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      Світлана Попова 5
      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      сегодня , 15:14 Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      Ірина Кошанська 131
      Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      сегодня , 15:00 Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      Блог Медіа 2282
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 408
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 423
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук