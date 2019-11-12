"Слуга народа" сомневается, что на Донбассе будут выборы в ближайшие годы

Местные выборы на оккупированном Донбассе невозможны в ближайшие 2-3 года.

Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что поскольку Украина не контролирует участок границы с РФ, то говорить о выборах еще рано, пишет "РБК-Украина".

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Верещук напомнила, что сейчас нет реального, устойчивого прекращения огня, нет разоружения и отвода тяжелой техники.

Мы не имеем сегодня никаких оснований говорить, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года,

– заявила она.

Что известно о возможных выборах на оккупированном Донбассе?

1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Тогда же и договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

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Пока нового закона об особом статусе Донбасса еще нет. В команде Зеленского утверждали, что начнут разрабатывать этот закон вместе с народом после встречи в нормандском формате. Даты встречи пока тоже нет.

Президент заявлял, что есть условия, чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы:

все российские войска должны быть выведены;

захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.

В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Заметим, что очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года.