13:56
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смартфон Cubot P20 – дешевый фаблет с топовыми характеристиками

102 Читати новину українською
Cubot P20: обзор, характеристики, цена
Cubot P20: обзор, характеристики, цена / Фото из свободных источников

Китайские производители известны своим умением предлагать все трендовые функции флагманов по низкой цене. Теперь модные фишки добрались и до бюджетного сегмента смартфонов. Устройство Cubot P20 получило 6,18-дюймовый дисплей с тонкими рамками, "монобровь" и двойную основную камеру, а стоимость новинки не превышает 130 долларов.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Pocophone F1 от Xiaomi станет самым дешевым флагманом компании: характеристики и цена новинки

Особенностью смартфона Cubot P20 стал 6,18-дюймовый экран с разрешением 2246 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19: 9 – оптимально для просмотра видео и чтения текста. Внутри гаджета работает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T860 MP2. "На борту" Cubot P20 – 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища и слот для карт памяти объемом до 128 ГБ. Устройство работает под управлением свежего Android Oreo.

На задней панели в Cubot P20 находится двойная 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2,0. Дополнительный модуль на 2 Мп помогает получить фото с размытым фоном, как в зеркальных фотоаппаратах. В качестве фронтальной камеры установлен 13-мегапиксельный модуль с режимом улучшения селфи.

Производитель обещает, что аккумулятора Cubot P20 на 4 000 миллиампер часов хватит на 30 часов разговоров и до 10 дней в режиме ожидания. Смартфон поддерживает две SIM-карты и LTE. Габариты корпуса составляют 156,25 х 75,25 х 8,5 миллиметра. Cubot P20 выйдет в черном, темно-синем и мрачно-черном цветах.

Читайте также: ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за всю историю

С 6 по 12 августа смартфон доступен для заказа по специальной цене в 130 долларов (около 3 440 гривен) на сайте производителя.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Цены Обзоры Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук