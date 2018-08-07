Смартфон Cubot P20 – дешевый фаблет с топовыми характеристиками

Китайские производители известны своим умением предлагать все трендовые функции флагманов по низкой цене. Теперь модные фишки добрались и до бюджетного сегмента смартфонов. Устройство Cubot P20 получило 6,18-дюймовый дисплей с тонкими рамками, "монобровь" и двойную основную камеру, а стоимость новинки не превышает 130 долларов.

Об этом сообщает 4pda.

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Особенностью смартфона Cubot P20 стал 6,18-дюймовый экран с разрешением 2246 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19: 9 – оптимально для просмотра видео и чтения текста. Внутри гаджета работает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T860 MP2. "На борту" Cubot P20 – 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища и слот для карт памяти объемом до 128 ГБ. Устройство работает под управлением свежего Android Oreo.

На задней панели в Cubot P20 находится двойная 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2,0. Дополнительный модуль на 2 Мп помогает получить фото с размытым фоном, как в зеркальных фотоаппаратах. В качестве фронтальной камеры установлен 13-мегапиксельный модуль с режимом улучшения селфи.

Производитель обещает, что аккумулятора Cubot P20 на 4 000 миллиампер часов хватит на 30 часов разговоров и до 10 дней в режиме ожидания. Смартфон поддерживает две SIM-карты и LTE. Габариты корпуса составляют 156,25 х 75,25 х 8,5 миллиметра. Cubot P20 выйдет в черном, темно-синем и мрачно-черном цветах.

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С 6 по 12 августа смартфон доступен для заказа по специальной цене в 130 долларов (около 3 440 гривен) на сайте производителя.

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