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Смартфон Doogee S55 получил мощную батарею и очень доступную цену

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Смартфон Doogee S55 поступил в продажу
Смартфон Doogee S55 поступил в продажу / 4pda.ru

В продажу поступил интересный смартфон Doogee S55. Устройство имеет хорошую защиту, мощную батарею, при этом стоит чуть больше чем 4 тысячи гривен.

Об этом пишет издание 4pda.ru.

Инженеры оборудовали Doogee S55 усиленным корпусом с текстурированной задней крышкой и металлическими вставками для большей прочности конструкции. А поликарбонат по углам является таким себе амортизатором, что смягчает нагрузку при падении.

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Смартфон получил 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей. Экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Также новинка имеет защиту по стандарту IP68, поэтому может выдержать 24 часа под водой на глубине до 1,5 метра.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750T, на частоте до 1,5 ГГц, и имеет 4 ГБ оперативной и 46 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Doogee S55
Смартфон Doogee S55 стоит чуть больше 4 тысяч гривен

Основная камера имеет два модуля Samsung на 13 и 8 Мп с поддержкой фазового автофокуса. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Устройство может работать с двумя SIM-картами в сетях 4G LTE со скоростью скачивания до 150 мбит/сек. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Также новинка получила мощную батарею на 5 500 мАч. Поэтому на одном заряде смартфон может работать до 35 часов в режиме разговора или обеспечить 28 часов веб-серфинга.

И не самая приятная часть – цена Doogee S55. Этот мощный смартфон можно купить официальном магазине производителя за 159,99 долларов (4200 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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