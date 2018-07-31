15:35
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Смартфон Oppo R17 удивит не только рекордным объемом оперативной памяти

36 Читати новину українською
Смартфон Oppo R17 получит необычный дизайн
Смартфон Oppo R17 получит необычный дизайн / Фото из свободных источников

В сети появились предполагаемые изображения одной из самых интересных новинок среди смартфонов. Кроме необычного выреза в экране, Oppo R17 может получить рекордные 10 ГБ оперативной памяти.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Смартфон Oppo R17 может не получить 10 ГБ оперативной памяти: в чем причина

В Oppo R15 нашла себе применение характерная для многих современных телефонов выемка в экране. Однако в Oppo R17, возможно, дисплейный вырез станет меньше. Как уже сообщалось ранее, это устройство может стать первым в мире умным телефоном с 10 ГБ оперативной памяти.

В социальной сети Weibo появились две возможные фотографии новинки, которые показывают вырез в дисплее в стиле Essential. Не исключается, что и в Oppo F9 Pro будет реализован подобный дизайн экранной выемки.

Oppo R17
Oppo R17 получит необычный вырез в экране

Впрочем, эти фотографии не дают ответа на вопрос о том, где будет располагаться сканер отпечатков пальцев. Ранее в сети уже появлялись фотографии из базы данных TENAA, которые показывают, что на задней панели этого компонента не будет.

Oppo R17
Oppo R17 получит интересный дизайн и 10 ГБ оперативной памяти

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
сегодня, 15:15 Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сегодня, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сегодня, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
сегодня, 14:03 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
сегодня, 13:02 Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
Яніна Ткачук
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук