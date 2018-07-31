Смартфон Oppo R17 удивит не только рекордным объемом оперативной памяти

В сети появились предполагаемые изображения одной из самых интересных новинок среди смартфонов. Кроме необычного выреза в экране, Oppo R17 может получить рекордные 10 ГБ оперативной памяти.

Об этом сообщает GSMArena.

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В Oppo R15 нашла себе применение характерная для многих современных телефонов выемка в экране. Однако в Oppo R17, возможно, дисплейный вырез станет меньше. Как уже сообщалось ранее, это устройство может стать первым в мире умным телефоном с 10 ГБ оперативной памяти.

В социальной сети Weibo появились две возможные фотографии новинки, которые показывают вырез в дисплее в стиле Essential. Не исключается, что и в Oppo F9 Pro будет реализован подобный дизайн экранной выемки.



Oppo R17 получит необычный вырез в экране

Впрочем, эти фотографии не дают ответа на вопрос о том, где будет располагаться сканер отпечатков пальцев. Ранее в сети уже появлялись фотографии из базы данных TENAA, которые показывают, что на задней панели этого компонента не будет.



Oppo R17 получит интересный дизайн и 10 ГБ оперативной памяти

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