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Смартфон от компании Oppo может установить безумный рекорд

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Oppo выпустит смартфон с 10 ГБ оперативной памяти
Oppo выпустит смартфон с 10 ГБ оперативной памяти / Фото из открытых источников

В сети появилась информация о первом в мире телефоне с объемом оперативной памяти 10 ГБ. Им станет премиальный смартфон среднего класса Oppo R17.

Об этом сообщает GSMArena.

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Oppo R15 и R15 Pro – премиальные смартфоны среднего класса, которые были официально представлены в марте 2018 года. И компания уже работает над преемником как минимум одного из них, сообщил один из пользователей на страницах ресурса gsmarena.com, рассматривая сообщение китайского "ликстера" в Weibo. Ни для кого не станет сюрпризом, если новинку назовут Oppo R17.

Фото з прес-конференції Oppo

Фото с пресс-конференции Oppo

Как сообщается, новая фотография сделана на пресс-конференции, которую спонсировала компания, и Oppo готовится показать свой R17. Никаких подробностей о телефоне нет, кроме одной, но наиболее впечатляющей – в нем может найти себе применение 10-гигабайтная оперативная память.

R17 может стать первым в истории смартфоном, который укомплектуют настолько впечатляющей RAM.

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Теги: Смартфоны Техно Китай
Источник: 24 Канал
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