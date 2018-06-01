Смартфон Xiaomi Mi 8 с прозрачным корпусом показали на "живых" фото

Флагманский смартфон от Xiaomi Mi 8 Explorer Edition появился на "живых" фото. На снимках телефон можно хорошо разглядеть со всех сторон.

Фото демонстрирует издание Tehnot.com.

Главное преимущество этой лимитированной версии Xiaomi Mi 8 заключается в прозрачной задней крышке. Правда, ее "прозрачность" стала объектом споров. Ведь те детали материнской платы, которые, якобы, видимы под стеклом, являются наклейкой или муляжом.

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Интересно, что на официальном сайте Xiaomi мелким шрифтом на самом деле говорилось, что под прозрачной задней крышкой находится объемный муляж, который не имеет никакого функционального назначения. И надо признать, что выглядит это эффектно и необычно.

Фото: Engadget.com

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