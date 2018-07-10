Смартфон Xiaomi Redmi 6A получил еще больший объем памяти и очень доступную цену

Компания Xiaomi представила новую версию Redmi 6A с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Сегодня смартфон доступен для покупки.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Стоит отметить, что не часто можно найти бюджетный смартфон в варианте с 4/64 ГБ памяти. При этом обновленная версия Redmi 6A имеет очень доступную стоимость – 999 юаней (151 доллар или 4 тысячи гривен).

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Как известно, Redmi 6A получил 5,45-дюймовый HD дисплей. Работает устройство на процессоре Helio A22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. На задней крышке инженеры разместили одну 13-мегапиксельную камеру, а фронтальная имеет 5 МП. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но он поддерживает функцию AI Face Unlock. Также Redmi 6A имеет поддержку искусственного интеллекта, функция помогает в переводе с иностранного языка, конвертации обменного курса и тому подобное.

Redmi 6A: обзор

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