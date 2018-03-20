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Смартфоны атакует новый банковский троян

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Смартфоны атакует новый банковский троян
Смартфоны атакует новый банковский троян / Фото из открытых источников

Смартфоны на Android атакует новый банковский троян Fakebank. Этот вирус может перехватывать сообщения и звонки банка.

Об этом сообщают эксперты антивирусной компании Symantec, пишет androidinsider.ru.

Когда троян попадает на смартфон, он подменяет номера банков, и соединяется с клиентами банка от этого учреждения.

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Этот троян распространяется с помощью социальных сетей и скомпрометированных сайтов, также он в более чем 20 приложениях.

Сейчас в поле атаки кибер-злоумышленников – рынок Южной Кореи. Однако, в Symantec убеждены, есть основания, что география их деятельности может быть расширена.

Смартфони атакує новий банківський троян

Новый вирус атакует смартфоны на Android

Что такое троян? Это тип вредоносных программ, которые проникают в систему, могут похищать логины, пароли, номера счетов, файлы активации и тому подобное. Трояны могут следить за пользователем, собирая информацию о запущенных программах, посещаемых сайтах. Также этот вирус может загружать и устанавливать на компьютер вредоносные программы без ведома пользователя.

Теги: Техно Android Смартфоны
Источник: 24 Канал
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