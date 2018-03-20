Смартфоны атакует новый банковский троян

Смартфоны на Android атакует новый банковский троян Fakebank. Этот вирус может перехватывать сообщения и звонки банка.

Об этом сообщают эксперты антивирусной компании Symantec, пишет androidinsider.ru.

Когда троян попадает на смартфон, он подменяет номера банков, и соединяется с клиентами банка от этого учреждения.

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Этот троян распространяется с помощью социальных сетей и скомпрометированных сайтов, также он в более чем 20 приложениях.

Сейчас в поле атаки кибер-злоумышленников – рынок Южной Кореи. Однако, в Symantec убеждены, есть основания, что география их деятельности может быть расширена.

Новый вирус атакует смартфоны на Android

Что такое троян? Это тип вредоносных программ, которые проникают в систему, могут похищать логины, пароли, номера счетов, файлы активации и тому подобное. Трояны могут следить за пользователем, собирая информацию о запущенных программах, посещаемых сайтах. Также этот вирус может загружать и устанавливать на компьютер вредоносные программы без ведома пользователя.