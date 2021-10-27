Следователи уже собрали материалы об аварии, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Несовершеннолетнему харьковчанину Николаю уже сообщили о подозрении.

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Появились первые результаты экспертиз

Кроме этого, правоохранители установили, что в крови обоих водителей-участников аварии, не было алкоголя или наркотиков. По делу назначили ряд длительных экспертиз, чтобы установить технические моменты ДТП, в частности – чтобы узнать, с какой скоростью водитель Infiniti двигался по улицам Харькова.

Полиция о вине подростка

В то же время в полиции подтвердили, что авария произошла именно по вине водителя Infiniti. Мол, он грубо нарушил правила дорожного движения и не остановился на красный сигнал светофора. Сразу после ДТП парня доставили в больницу, но от госпитализации тот отказался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и дает необходимые показания.

Обратите внимание! По информации правоохранителей, автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, зарегистрирован на его мать. Женщина сейчас работает за границей.

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