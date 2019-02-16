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      Смертельное ДТП в Киеве: водитель BMW сдался полиции

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      Смертельное ДТП в Киеве: водитель BMW сдался полиции
      Смертельное ДТП в Киеве: водитель BMW сдался полиции / kyiv.npu.gov.ua

      В Голосеевском районе около 1 часа ночи на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. Один человек погиб. Полиция разыскивала водителя BMW, который убежал. Однако, он пришел в полицию сам.

      Водитель BMW – 1998 года рождения, сообщили в полиции Киева.

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      Он вместе с адвокатами пришел в полицию. С горе-водителем будут проводить следственные действия.

      Его отвезут к врачу-наркологу с целью взятия биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения,
      - добавили в полиции.

      До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

      Какое ДТП произошло в Киеве? Ночью в Киеве произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, BMW двигался с большой скоростью. Авто протаранило попутный Daewoo Lanos, который вследствие этого загорелся. Поэтому одна женщина сгорела заживо, а мужчину, который находился за рулем Daewoo Lanos, с телесными повреждениями госпитализировали.

       

      blog_ava
      Смертельное ДТП произошло в Киеве: женщина сгорела заживо, а водитель BMW скрылся
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Жертвы Полиция
      Источник: 24 канал
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