Смертельное ДТП в Киеве: водитель BMW сдался полиции
В Голосеевском районе около 1 часа ночи на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. Один человек погиб. Полиция разыскивала водителя BMW, который убежал. Однако, он пришел в полицию сам.
Водитель BMW – 1998 года рождения, сообщили в полиции Киева.
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Он вместе с адвокатами пришел в полицию. С горе-водителем будут проводить следственные действия.
Его отвезут к врачу-наркологу с целью взятия биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения,
- добавили в полиции.
До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Какое ДТП произошло в Киеве? Ночью в Киеве произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, BMW двигался с большой скоростью. Авто протаранило попутный Daewoo Lanos, который вследствие этого загорелся. Поэтому одна женщина сгорела заживо, а мужчину, который находился за рулем Daewoo Lanos, с телесными повреждениями госпитализировали.
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