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      Смертельные "развлечения" 12-летних ребят на Одесщине: подростки оставили умирать бездомного

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      В Одесской области 12-летние подростки ради развлечения убили бездомного (иллюстративное фото)
      В Одесской области 12-летние подростки ради развлечения убили бездомного (иллюстративное фото) / Соцсети

      В городке Беляевка вблизи Одессы обнаружили тело 56-летнего бездомного с признаками насилия. Впоследствии правоохранители выяснили, что мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят.

      Тело погибшего обнаружили в сквере возле насосной станции. После осмотра врачи констатировали, что он умер вследствие перелома черепа.

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      В рамках следственных действий правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия и отработали всех, кто мог быть причастным к преступлению. В итоге они выяснили, что преступление совершили двое 12-летних ребят.

      В день убийства они, гуляя вечером на улице, увидели, как бездомный роется в мусорном баке, поэтому решили над ним "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками. Когда же мужчина упал весь в крови, то оставили его и ушли.

      Во время обыска в помещениях нападавших полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами. Именно в такой одежде они были в день преступления. Более того, семьи подростков находятся на учете в социальных службах и их родителей неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

      Уже начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Поскольку злоумышленники являются несовершеннолетними, к ним могут применить принудительные меры воспитательного характера. Сейчас этот вопрос решают.

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      Недавно в Пуще-Водице под Киевом группа подростков 16–17 лет напала на пьяного мужчину и пытала его электрошокером. Впоследствии они опубликовали видеоролик в соцсети. Правоохранители открыли дело по статье о хулиганстве, правда, сам потерпевший отказался писать заявление на своих обидчиков.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Криминал Криминальные новости Новости Одессы Убийство
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