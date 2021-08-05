Служба безопасности Украины 5 августа разоблачила преступную группировку, которая, по версии следствия, путем рэкета ежемесячно получала более миллиона гривен. Об этом сообщило издание, ссылаясь на информированный источник.
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По версии, которую озвучил анонимный источник, говорится, что "в течение как минимум 3 лет группировка "кошмарила" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области".
Руководителями группировки правоохранители считают:
- 27-летнего выходца из группы футбольных фанатов "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots" и одного из лидеров местной ячейки "Нацкорпуса" Сергея Величко ("Чили"/"Чилли-Вилли");
- 31-летнего участника "азовского движения", соучредителя охранной фирмы "Корпус" Артема Мошенского.
Сергей Величко (слева) и Артем Мошенский / Фото Detective-info
В конце июня в Мошенского стреляли неизвестные. Тогда пуля задела спинной мозг. Писали, что Мошенский неофициально служил в "Восточном корпусе". Мужчину впоследствии лечили в Израиле.
Величко принадлежит к группе харьковских фанатов. В 2017 году "Украинская правда" упоминала его фамилию как одного из участников массовых акций. Тогда фанаты не отрицали своей вины и называли причиной "провокацию болельщиков соперника" и "недостатки в организации финала".
В 2020 году он фигурировал в истории со стрельбой. Издание "Укринформ" писало, что он подтверждал свое участие в "разборках" со стрельбой и взрывом гранаты. Тогда говорилось, что это случилось из-за "финансового вопроса" возле Дома ребенка в Харькове.
Группировке инкриминируют несколько криминальных эпизодов, – анонимный источник
Собеседник издания пояснил, что:
- группировке во главе с Мошенский и Величко инкриминируют в том числе и вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта;
- силовики 5 августа осуществили более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, обнаружили оружие и боеприпасы.
Более того, в состав группировки правоохранители зачисляют группу лиц. Кроме Величко и Мошевского еще 25-летнего Олега Скрипку, 36-летнего Кирилла Крикунова, 39-летнего Дмитрия Колесникова, 29-летнего Сергея Козлюка, 31-летнего Артема Субочева, 24-летнего Ивана Никифорова.
Издание сообщило, что по состоянию на момент публикации материала анонимный источник подтвердил "факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили"-Величко".
Задержание группировки СБУ в Харькове: коротко
- 5 августа Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала харьковским бизнесменам.
- В преступной группе было почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.
- Группировке принадлежали действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.
- Они действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера. В частности, подозреваемые шантажировали предпринимателей в сфере ритуальных услуг.
- Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда злоумышленники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег. В частности, сжигали автомобили.