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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Снимет ли Совет Европы санкции с России и какие последствия будут для Украины: объяснение

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      В Страсбурге 39 из 47 государств-членов Евросоюза проголосовали за проект, в котором открывается путь для возвращения России в состав Совета Европы по чрезвычайной процедуре. Кроме того, хотят ввести новый тип санкций против государств-нарушителей, среди которых не упомянули Россию.

      Это решение должны окончательно утвердить 17 мая на заседании министров в Хельсинки. Украина же настаивает на том, чтобы новый санкционный механизм дополнял, а не заменял режим уже введенных ограничений.

      Читайте также: Украина расширила санкции против России

      Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в прямом эфире 24 канала объяснил, что попытки вернуть влияние РФ в международной организации проходят ежегодно. Также он отметил, что предсказать точное развитие событий почти невозможно, но он оценивает шансы России 50 на 50.

      Какие последствия это будет иметь для Украины

      Дмитрий заявил, что в результате возвращения России в Совет Европы Украина изменит уровень отношений и пересмотрит формат отношений с организацией.

      Для Украины Совет Европы потеряет институциональный авторитет, если пойдет на уступки в отношении России и позволит ей избежать ответственности за свои преступления. В целом нужно осознавать, что ситуация в организации – это первая попытка демонтажа общей системы санкций, которая действует против РФ,
      – сказал представитель Украины при Совете Европы.

      Также он добавил, что такие шаги международного сообщества повлияют на целостность сопротивления против страны-агрессора.

      Как Россию лишили права голоса в Совете Европы?Это произошло еще в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но с 2016 года санкции против россиян формально не действуют, потому что РФ сама отказалась от участия в работе Ассамблеи и не платит взносы. Сейчас Россия задолжала Ассамблее более 20 миллионов евро.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Санкции
      Источник: 24 канал
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