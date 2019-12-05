Нацбанк рассказал, ждать ли удешевления кредитов

В Национальном банке объяснили, как определяют "цену" кредитов. И опровергли, что снижение учетной ставки означает удешевление кредитов.

Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов, говорится в сообщении НБУ в фейсбуке.

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Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики,

– заявляют в Нацбанке.

Примером является 2012-2013 годы, когда инфляция была на уровне 0, то есть цены оставались стабильными, учетная ставка составляла 7%, в то же время ставки на межбанке достигали до 50%, а ставки на кредиты – 15-20%.

Что такое учетная ставка?

Это один из основных индикаторов экономики. Является процентом, под который НБУ предоставляет кредиты банкам и, соответственно, ниже которого коммерческие банки не могут давать деньги клиентам. Учетная ставка – это один из ключевых инструментов управления инфляцией.



Повышая учетную ставку Нацбанк увеличивает стоимость кредитов и депозитов, чем стимулирует больше средств сбережений. Снижение учетной ставки имеет обратный эффект и стимулирует людей больше тратить в конкретный момент, влияющий на рост цен.

О снижении учетной ставки