16:01
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Снижение зарплат госаппарата: правильно ли мы экономим?

      -
      Почему снижение зарплат госаппарата плохая идея / Стина

      Сейчас популярна идея снижения зарплаты чиновникам и руководству госпредприятий. Мол, это не частный сектор, зарплаты в государстве платят налогоплательщики, и государство не может себе позволить платить рыночные зарплаты.

      Я вважаю, що зниження зарплати призведе до звільнення компетентних та чесних людей з держслужби. Навіть, якщо таке зниження є тимчасовим.

      Зверніть увагу: Оновлений держбюджет-2020: як зміни вплинуть на українців

      Чому? Нормальні люди образяться і просто звільняться. А залишаться ті, хто заробляє на корупції і для кого офіційна зарплата не важлива. Ті, хто заробляють великі суми на схемах та крадіжках у держави. Тобто у нас з вами.

      Ще залишаться ті, хто не можуть знайти собі ніякої роботи в приватному секторі. Це некомпетентні люди, чия користь на державній службі дуже сумнівна. І, нарешті, залишаться ті, кому будуть доплачувати в конвертах. А це означає, що вони будуть працювати не на нас з вами – платників податків, а на конкрентних бізнесменів та політиків.

      Багато хто скаже – чиновникам немає за що платити. Вони і так некомпетентні і все крадуть. Хай спочатку навчаться працювати, розвинуть економіку, вичистять корупцію, зроблять "город-сад", і тоді ... Але так не працює. Ми хочемо, щоб державою керували топові професіонали. Вони не студенти без досвіду, яких потрібно ставити на випробувальний термін. Вони знають свою ринкову ціну і у них багато інших варіантів на ринку.

      Ще один аргумент – на державу потрібно працювати безплатно, бо це для людей. Нехай так і працюють. Ок. Тоді поставте себе на місце людини, якій пропонують таке. Ви би погодились? На ентузіазмі, ненадовго – можливо. Але постійно так не працює.

      Суспільство, яке не готове платити високі зарплати держслужбовцям, не має дивуватись, що держава слабка та погрязла в корупції. Суспільство, яке вибирає популізм, а не компетентність, не зможе стати успішним та заможним. Суспільство, яке економить на держслужбі, економить на своєму розвитку та боротьбі з системою.

      Під ринковими, я розумію зарплату в 200 тис. для міністра, 150 тис. для заступників, 100 тис. для голів департаментів в міністерствах, 100-500 тис. для наглядових рад, та 100 тис. – 1 млн для керівників держпідприємств. Ви можете не погоджуватись з сумами, але це окрема дискусія і мій пост не про це. Вірю, що більшість погодиться, що 50 тис. грн – це не ринкова зарплата для цих людей.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Новости политики Новости Украины Бюджет 2020 Публикации Работа Мировой кризис 2020 Бюджет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      12 апреля , 21:20 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Альона Захарова