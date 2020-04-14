Снижение зарплат госаппарата: правильно ли мы экономим?

Сейчас популярна идея снижения зарплаты чиновникам и руководству госпредприятий. Мол, это не частный сектор, зарплаты в государстве платят налогоплательщики, и государство не может себе позволить платить рыночные зарплаты.

Я вважаю, що зниження зарплати призведе до звільнення компетентних та чесних людей з держслужби. Навіть, якщо таке зниження є тимчасовим.

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Чому? Нормальні люди образяться і просто звільняться. А залишаться ті, хто заробляє на корупції і для кого офіційна зарплата не важлива. Ті, хто заробляють великі суми на схемах та крадіжках у держави. Тобто у нас з вами.

Ще залишаться ті, хто не можуть знайти собі ніякої роботи в приватному секторі. Це некомпетентні люди, чия користь на державній службі дуже сумнівна. І, нарешті, залишаться ті, кому будуть доплачувати в конвертах. А це означає, що вони будуть працювати не на нас з вами – платників податків, а на конкрентних бізнесменів та політиків.