Собственные снаряды и "Богдана": как Украина перевооружает армию

В Украине начали изготовление собственных артиллерийских снарядов крупного калибра. Раньше у нас они не изготавливались, а старые советские запасы наша страна уже почти использовала, поэтому вопрос о собственном производстве – это вопрос качественного отражения российской агрессии на Донбассе.

Кроме того, на киевском заводе "Артем" анонсировали запуск производства новой самоходной установки по натовскому стандарту.

Читайте также: В Киеве будут производить крупнокалиберные боеприпасы

Боеприпасы к гаубицам, САУ, гранатометам, реактивным ракетам и т.д. – все это по-прежнему не производилось в Украине. И вот теперь на одном из киевских заводов показали, что у нас есть чем заменить советские аналоги.



Фактически, на экспозиции были представлены аналоги старых советских снарядов, которые в Украине не изготавливались и поскольку в Украине пятый год войны, они понемногу заканчиваются, в частности, детали противотанковой управляемой ракеты.



Изюминкой этой экспозиции является снаряд для САУ 155 миллиметров. Это калибр стандарта НАТО раньше в Украине и Советском Союзе он не изготавливался. Новая самоходная арт установка называется "Богдана". Ее калибр – один из крупнейших на сегодня, и уже скоро она должна быть принята на вооружение.



Проект новой самоходной арт учреждения "Богдана"



"Богдана" – это будущее украинского артиллерии, хотя надеемся и недалекое, но украинские войска нуждаются в снарядах к уже существующим пушкам, ведь Украина уже почти использовала не только свои запасы, но и закуплены снаряды в странах бывшего соцлагеря. Запустить современное производство боеприпасов, по словам президента Петра Порошенко, было крайне непросто.

Был настолько низкий уровень доверия к Украине, настолько "не рукопожимаемой" была предыдущая украинская власть, никто нам не доверял. И никто оборудования не поставлял,

– сказал Президент Украины Петр Порошенко.

Новые станки в Украину поставили в этом году. Они турецкого и южнокорейского производства. Кардинально отличаются от старых советских, ведь здесь все автоматизировано и человек лишь контролирует процесс. Металл используется украинский. На одной линии девять станков, а процесс на каждом занимает не более пяти минут.