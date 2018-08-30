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София Ротару вернулась в Украину из российской больницы: фото

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София Ротару вернулась домой
София Ротару вернулась домой / Фото из свободных источников

Украинская певица София Ротару, которая ранее внезапно попала в российскую больницу в городе Уфе, вернулась домой в Украину. Об этом свидетельствует фото артистки в ее Instagram, сделанное в аэропорту "Борисполь".

24 канал сообщал, что София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт.

После обследований российские врачи поставили Ротару диагноз "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта).

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Так, на опубликованном снимке Ротару изображена рядом с молодым человеком, который обнимает ее.

"Ура! Я дома!", – коротко подписала фото певица.

В комментариях к сообщению много поклонников поинтересовались, кто этот парень рядом с Ротару. Другие пользователи пишут, что это ее внук Анатолий.

 

Ура! Я дома!

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Музыка Новости культуры София Ротару
Источник: 24 канал
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