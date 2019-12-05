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      Соглашения не будет, – Песков рассказал, какой документ могут принять на саммите в Париже

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      Песков заявил, что никакое соглашение на нормандском саммите принимать не будут / tass.ru

      Лидеры стран нормандского формата вряд ли подпишут 9 декабря в Париже какое-то соглашение. Они могут принять некий документ "необязательного характера".

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока преждевременно говорить к какому "общему пониманию проблем" придут Путин и Зеленский на саммите, сообщает ТАСС.

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      Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ждет никакого соглашения – это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем,
      – сказал Песков.

      Представитель России-агрессора подчеркнул, что первый положительный момент – это уже сама встреча лидеров.

      "Второе – действительно, была выполнена домашняя работа, и определенный документ, пока рано говорить, как он будет назван, но определенный документ, возможно, будет принят по итогам встречи. Это необязательный документ, необязательное соглашение. Но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", – добавил спикер Путина.

      Он подтвердил, что президент РФ намерен встретиться по отдельности со всеми участниками нормандского саммита – президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

      Что нужно знать о встрече в нормандском формате

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Украина, Россия, Германия и Франция уже согласовали эту дату.
      • В ее пределах впервые могут встретиться лицом к лицу Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты (Порошенко и Путин) виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат
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