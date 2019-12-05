Соглашения не будет, – Песков рассказал, какой документ могут принять на саммите в Париже

Лидеры стран нормандского формата вряд ли подпишут 9 декабря в Париже какое-то соглашение. Они могут принять некий документ "необязательного характера".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока преждевременно говорить к какому "общему пониманию проблем" придут Путин и Зеленский на саммите, сообщает ТАСС.

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Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ждет никакого соглашения – это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем,

– сказал Песков.

Представитель России-агрессора подчеркнул, что первый положительный момент – это уже сама встреча лидеров.

"Второе – действительно, была выполнена домашняя работа, и определенный документ, пока рано говорить, как он будет назван, но определенный документ, возможно, будет принят по итогам встречи. Это необязательный документ, необязательное соглашение. Но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", – добавил спикер Путина.

Он подтвердил, что президент РФ намерен встретиться по отдельности со всеми участниками нормандского саммита – президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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