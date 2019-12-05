Угоди не буде, – Пєсков розповів, який документ можуть ухвалити на саміті в Парижі

Лідери країн нормандського формату навряд чи підпишуть 9 грудня в Парижі якусь угоду. Вони можуть прийняти якийсь документ "незобов’язального характеру".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що поки передчасно говорити до якого "спільного розуміння проблем" дійдуть Путін і Зеленський на саміті, повідомляє ТАСС.

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Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не чекає ніякої угоди – це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо,

– сказав Пєсков.

Представник Росії-агресора наголосив, що перший позитивний момент – це вже сама зустріч лідерів.

"Друге – дійсно, було виконано домашню роботу, і певний документ, поки що рано говорити, як його буде названо, але певний документ, можливо, буде ухвалено за підсумками зустрічі. Це незобов’язальний документ, незобов’язальна угода. Але в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", – додав речник Путіна.

Він підтвердив, що президент РФ має намір зустрітися поокремо з усіма учасниками нормандського саміту – президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та лідером Франції Еммануелем Макроном.

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