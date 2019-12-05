Угоди не буде, – Пєсков розповів, який документ можуть ухвалити на саміті в Парижі
Лідери країн нормандського формату навряд чи підпишуть 9 грудня в Парижі якусь угоду. Вони можуть прийняти якийсь документ "незобов’язального характеру".
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що поки передчасно говорити до якого "спільного розуміння проблем" дійдуть Путін і Зеленський на саміті, повідомляє ТАСС.
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Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не чекає ніякої угоди – це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо,
– сказав Пєсков.
Представник Росії-агресора наголосив, що перший позитивний момент – це вже сама зустріч лідерів.
"Друге – дійсно, було виконано домашню роботу, і певний документ, поки що рано говорити, як його буде названо, але певний документ, можливо, буде ухвалено за підсумками зустрічі. Це незобов’язальний документ, незобов’язальна угода. Але в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", – додав речник Путіна.
Він підтвердив, що президент РФ має намір зустрітися поокремо з усіма учасниками нормандського саміту – президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та лідером Франції Еммануелем Макроном.
Що треба знати про зустріч у нормандському форматі
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися віч-на-віч Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти (Порошенко і Путін) бачились ще у 2016 році.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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